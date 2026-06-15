Крымские учёные разработали автономную платформу-робот для сельхозработ

Ученые Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ) разработали прототип роботизированной платформы, которую можно применять при сельхозработах, а также для уборки улиц, покоса травы. Платформа получила название «Зубрус», она автономна и обходится без систем навигации, управляется искусственным интеллектом, сообщил ТАСС начальник научно-производственного центра инжиниринговых технологий КИПУ, кандидат технических наук Эрвин Умеров.

Наши специалисты разработали прототип универсальной модульной роботизированной платформы, которая предназначена для различных секторов экономики. Главные преимущества — это автономность и мобильность. Платформа может работать в условиях отсутствия систем навигации. Основное назначение — опрыскивание виноградников. Может также использоваться для подвоза строительной техники, оборудования, в городском хозяйстве для покоса травы, — сообщил Умеров.

Платформа высотой около метра, шириной порядка полутора и длиной два метра будет изготавливаться на электротяге. Одновременно в междурядье оператор сможет запускать несколько таких самодвижущихся тележек с установкой для опрыскивания. Заранее программируется задание, вводится схема местности. Платформа может сама разворачиваться после обработки одного ряда и самостоятельно приступать к дальнейшим работам в виноградниках.

По словам Умерова, платформы будут востребованы у сельхозпроизводителей. Уже сейчас потребность в них составляет порядка 80 штук только в Крыму. «Дело в том, что на опрыскивание отводится около недели, отрасль испытывает дефицит в квалифицированных трактористах, которые могли бы выполнять эти работы. Тут все работы выполняют роботы», — отметил ученый.

Между вузом и двумя крымскими предприятиями, которые занимаются выпуском электромобилей и компьютерных плат, заключено соглашение. Ученые будут заниматься разработкой и испытаниями, а предприятия — выпуском продукции. Готовое изделие планируют выпустить к концу 2027 года. Проект получил одобрение на научно-техническом совете регионального Минпромторга.

О центре

Работы проводятся в рамках созданного на базе вуза научно-производственного центра инжиниринговых технологий. Центром осуществляется взаимодействие с организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам научно-исследовательской деятельности. Заключены соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с целым рядом крымских предприятий.

Центру оказывает содействие Министерство промышленности и торговли Республики Крым. Разработки рассматриваются на созданном при министерстве научно-техническом совете, в состав которого входят представители ведущих учебных заведений Крыма, руководители промышленных предприятий, привлекаются профильные специалисты, инженеры, конструкторы. На заседаниях рассматриваются научные разработки и возможность их внедрения в промышленное производство.

Одна из разработок — нагревательный бак для воды, способный работать на всех видах топлива для нужд участников СВО. Бак будут серийно выпускать на одном из предприятий республики.

источник: ТАСС

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