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Крымские власти говорят, что поезда обеспечат турпоток в случае продления ограничения полетов
Фото: ГСЭ

Крымские власти говорят, что поезда обеспечат турпоток в случае продления ограничения полетов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:14 05.04.2022

Прогноз на большой туристический поток в Крым в 2022 году сохраняется, несмотря на продление ограничения на полеты в аэропорт Симферополя. Доставку отдыхающих обеспечат поезда по Крымскому мосту, заявил журналистам председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Ожидаем большого объема туристов, прогнозы эти не меняются. Я хочу сказать свое мнение, что, даже если предположить, что будет ограничение какое-то с авиатранспортом, поездами приедут. Хочу напомнить, что в советское время поезда были наиболее востребованной формой и перевозили 70% всего турпотока, — цитирует Константинова ТАСС.

Спикер крымского парламента добавил, что «можно даже не сомневаться ни в коей мере, туристов получим в гораздо более значительном объеме по одной простой причине, что сегодня объем русофобии, который развился во всем мире, делает поездки за границу, как минимум, некомфортными«.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Для усиления сообщения с южными городами с 25 февраля курсирует дополнительный поезд из Москвы в Симферополь.

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