Крымские власти хотят пересмотреть бюджет Алушты на 2022 год  

Один из выводов по результатам «рейда» Главы РК и крымских министров в Алушту – необходимость пересмотра бюджета курортного города. В республиканском Совмине уточнили: плановые показатели на 2022 год, утверждённые в бюджете Алушты занижены и составляют 80,3% к факту 2021 года.

Наибольшее снижение зафиксировано по доходам от продажи земельных участков и имущества – на 117,4 млн. руб., по арендной плате за землю – на 7,3 млн. руб., по арендной плате за имущество (казны) – на 7,9 млн. руб., по земельному налогу — на 21,9 млн. руб. Это при том, что ранее была поставлена задача обеспечивать увеличение поступлений за счет выявления правообладателей ранее учтенных земельных участков, — рассказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.- Также снижение по патентной системе налогообложения – на 2,6 млн. руб. Это при том, что с 1 января текущего года ставка налога увеличена с 4% до 6%.

Кроме того, на уровне прошлого года запланированы поступления НДФЛ без темпов роста, при этом согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируемый по базовому варианту темп роста фонда заработной платы работников организаций на 2022 год составляет 106,8%.

Считаю прогноз поступления НДФЛ на 2022 год по городскому округу Алушта заниженным на 13 миллионов рублей, — сказала Ирина Кивико.

Еще по городскому округу Алушта числится задолженность по арендной плате за землю по 65 договорам на общую сумму 235 млн. рублей, из них 773,5 тыс. рублей – безнадежная.

Предлагаю администрации городского округа Алушта провести мероприятия по погашению задолженности по арендной плате за землю, легализации заработной платы и труда наемных работников в отраслях экономики города, доведению платы за размещение нестационарных торговых объектов до коммерческой стоимости аренды и обеспечить увеличение утвержденных в бюджете показателей по поступлению налоговых и неналоговых доходов на 2022 год с темпом роста 107% к факту 2021 года, – подытожила Ирина Кивико.

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