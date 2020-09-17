Крымские власти определяют подрядчика строительства канализационных очистных сооружений в Коктебеле

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2022 года.

Начата работа по определению подрядчика строительства канализационных очистных сооружений в Коктебеле. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Уже завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы, подготовлен комплект документации по согласованию подрядчика, – отметил Михаил Храмов, подчеркнув, что ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2022 года.

По его словам, получен договор на проведение государственной экспертизы инженерных изысканий. Начата загрузка проектной документации на государственную экологическую экспертизу. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации планируется в декабре текущего года. После чего будет определена подрядная организация, которая начнет выполнять строительно-монтажные работы.

Кроме того, в федеральную целевую программу включено строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на Южном берегу Крыма. Это позволит, в конечном счете, получать очищенную воду, которая будет сбрасываться по глубоководным выпускам. Их протяженность составит от 1,8 до более 3 км.

Михаил Храмов отметил, что в федеральную целевую программу включено строительство 13 объектов канализационных очистных сооружений на южном берегу Крыма. На всех будут построены современные КОСы. Это позволит в конечном итоге получать очищенную воду, которая будет сбрасываться по глубоководным выпускам. Их протяженность составит от 1800 до более 3000 метров.