Стартовало голосование за лучшие инсталляции для поселка Коктебель

Отдать голос за понравившийся проект для благоустройства курорта можно до 18 ноября.
В Коктебеле завершился первый тур конкурса ландшафтных инсталляций «Арт-курорт». Экспертное жюри приступило к отбору лучших проектов, сообщает Туристический портал Крыма. За понравившуюся работу смогут проголосовать онлайн также все желающие. Среди тех, кто это сделает, будет разыгран подарочный сертификат на отдых в поселке Коктебель.
Первый этап конкурса ландшафтных инсталляций в Коктебеле собрал 27 проектов от будущих архитекторов, дизайнеров, скульпторов и художников, поделились организаторы. Среди творений, которые, возможно, скоро украсят курортный Коктебель: фонтаны, элементы освещения, фотозоны.
Представленные работы уже оценивает жюри конкурса. В финал войдут только 15. Параллельно стартовало народное голосование за каждый из проектов. Работа, которая завоюет приз зрительских симпатий, будет отмечена специальным призом, рассказывают организаторы. А среди участников голосования разыграют подарочный сертификат. Победитель выиграет увлекательные выходные в Коктебеле на двоих. Это проживание в комфортабельном отеле курорта два дня и две ночи, морское путешествие к Золотым воротам потухшего вулкана Кара-Даг и романтический ужин в ресторане. Воспользоваться сертификатом можно будет летом 2024 года.
Чтобы принять участие в народном голосовании, нужно:
- зарегистрироваться на сайте и проголосовать за понравившуюся конкурсную работу до 18 ноября;
- подписаться на страницу конкурса ВКонтакте;
- оценить сердечком закреплённый на странице пост, сделать его репост и оставить комментарий ВКонтакте с анонсом о народном голосовании конкурса. Можно написать название работы, которая вам понравилась, и поделиться, почему вы её выбрали.
Итоги народного голосования организаторы конкурса объявят 20 ноября в 18:00. Обладателя сертификата определит сервис konkurzilla.ru.
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С тегами: Коктебель