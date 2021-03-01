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Крымские власти отчитались: цены на сахар и растительное масло удержали
Фото: https://rk.gov.ru/ru/article/show/10584

Крымские власти отчитались: цены на сахар и растительное масло удержали

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:00 01.03.2021

Минпром Крыма продолжает работу по расширению круга подписантов соглашений о ценах на масло подсолнечное и сахар-песок.

Проведена работа по присоединению сетевого ритейла, несетевой розницы и оптовых предприятий к соглашениям, заключенным Правительством РФ с производителями сахара-песка, масла подсолнечного и федеральными торговыми сетями. По результатам проведенной минпромом Крыма работы порядка 600 субъектов хозяйствования Республики Крым (1029 организаций розничной и оптовой торговли) и Ассоциация содействия торговле Крыма присоединились к соглашениям, — сообщили в Совмине РК.

В ходе проведенных мониторинговых исследований минпромом Крыма установлено, что все хозяйствующие субъекты, присоединившиеся к соглашениям, в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению предельных розничных цен на сахар-песок – 46 рублей за 1 кг и масло подсолнечное – 110 рублей за 1 литр. В отдельных торговых сетях наблюдается реализация данных продуктов по ценам ниже установленных соглашениями ценовых параметров.

По данным Росстата средние цены на сахар-песок и масло подсолнечное в Республике Крым составили 45,88 руб./кг и 107,52 руб./л соответственно.

Минпромторг России отметил Крым, как один из регионов, занимающих лидирующие позиции среди субъектов РФ по минимальным средним ценам на сахар-песок и  масло подсолнечное.

Крымские власти отчитались: цены на сахар и растительное масло удержали

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