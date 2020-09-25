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Крымские власти подписали соглашение с «Роспатентом»

Крымские власти подписали соглашение с «Роспатентом»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 25.09.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности («Роспатент») Григорием Ивлиевым. В ходе мероприятия было подписано соглашение о формировании благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития научной изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов Республики.

По мнению Сергея Аксёнова, данное соглашение позволит повысить эффективность реализации как региональных, так и федеральных целевых программ, а также проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной собственности.

Уверен, что наше сотрудничество с «Роспатентом» позволит создать условия для развития региональных брендов. Многие не понимают, какую ценность имеют такие шаги, забывая, что патентирование различных технологий и процессов открывает окно возможностей для активных предпринимателей и изобретателей, дает возможность выйти со своими идеями не только на российский, но и на мировой рынок, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов отметил, что Крым обладает большим потенциалом, в регионе есть множество людей, готовых вложить свои силы и возможности в развитие инноваций на территории полуострова.

Глава Республики поблагодарил Григория Ивлиева за сотрудничество и эффективное взаимодействие и выразил уверенность в том, что совместная работа принесет свои плоды.

В свою очередь, руководитель «Роспатента» также выразил благодарность Правительству Крыма за поддержку в реализации мероприятий ведомства в регионе. Также Григорий Ивлиев отметил, что информационно-технологическое взаимодействие «Роспатента» и Крыма будет обеспечено на самом высоком уровне, а также позволит подключиться к новейшим инновационным платформам и сервисам.

Крымские власти подписали соглашение с «Роспатентом»

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Крымские власти подписали соглашение с «Роспатентом»  

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