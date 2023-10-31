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ские власти призывают крымчан оценить эффективность их работы

Крымские власти призывают крымчан оценить эффективность их работы

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 12:54 31.10.2023

До 31 декабря 2023 года на Портале Правительства Республики Крым проходит опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. Итоги опроса будут подведены до 1 февраля 2024 года.

Опрос проводится чтобы выяснить, насколько жители регионов Республики Крым удовлетворены работой руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальных уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Крым. Прохождение опроса – простой, быстрый и эффективный способ, позволяющий гражданам повлиять на уровень и качество жизни, — отмечают в пресс-служба Правительства РК. 

Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через «Единую систему идентификации и аутентификации» (ЕСИА).

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