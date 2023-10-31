Крымские власти призывают крымчан оценить эффективность их работы

До 31 декабря 2023 года на Портале Правительства Республики Крым проходит опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. Итоги опроса будут подведены до 1 февраля 2024 года.

Опрос проводится чтобы выяснить, насколько жители регионов Республики Крым удовлетворены работой руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальных уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Крым. Прохождение опроса – простой, быстрый и эффективный способ, позволяющий гражданам повлиять на уровень и качество жизни, — отмечают в пресс-служба Правительства РК.

Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через «Единую систему идентификации и аутентификации» (ЕСИА).