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Крымские власти уточнили правила использования личного транспорта в период режима «Повышенной готовности»
Фото: allcarz.ru

Крымские власти уточнили правила использования личного транспорта в период режима «Повышенной готовности»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 04.04.2020

Данная информация носит рекомендательный характер, но…

И еще одна версия (уточненная) по правилам использования личного транспорта в период режима «Повышенной готовности». Первые две (тоже официальные) — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Теперь уточнены термины, все сводится к «настоятельным рекомендациям», «думать на месте» будут и сами водители, и полиция.

Итак, министерство транспорта РК представило примеры случаев, при которых возможно использование личного автотранспорта в период режима «Повышенной готовности». При использовании личного транспорта необходимо обязательно соблюдать меры по профилактике недопущения распространения новой короновирусной инфекции, включая наличие масок, антисептика, спиртовых салфеток, перчаток. До и после поездки, а также по возможности во время совершения поездки, необходимо проветривать салон транспортного средства.

Основным критерием для возможности осуществления поездки является уважительность причины нарушения режима самоизоляции.

Вместе с тем, в целях личной безопасности и безопасности окружающих, рекомендовано в период режима «Повышенной готовности» максимально воздержаться от перемещений.

Причины поездки Документы, которые необходимо иметь при себе
ДОПУСКАЕТСЯ
1. Проезд до ближайшего продуктового магазина или аптечного пункта для осуществления покупок товаров первой необходимости или лекарств (например: поездки за покупками продуктов питания и лекарств и т.д.) Паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией места жительства или временного пребывания
2. Перевозка и проезд граждан, имеющих специальные справки, к месту работы, лечения и обратно (например: супруга работает в поликлинике, супруг поехал забирать ее после окончания работы; человек болеет почечной недостаточностью и необходим подвоз его на процедуру гемодиализа) Паспорт гражданина Российской Федерации, копия паспорта гражданина, специальная справка
3. Посещение родственников в возрасте старше 65 лет (родителей, бабушек, дедушек и т.д.), инвалидов, которые требуют особого ухода (отец или мать преклонного возраста проживают отдельно и требуется обеспечить подвоз товаров первой необходимости или лекарств, помощь в перемещении) Паспорт гражданина Российской Федерации, копии документов, подтверждающих пожилой возраст родственников и/или инвалидность и место их проживания
4. Посещение недвижимости, находящейся в собственности, в целях присмотра за ее состоянием (например: имеется право собственности на квартиру, дом с приусадебным участком, требуется обеспечить принятия мер по надлежащему содержанию) Паспорт гражданина Российской Федерации, копии документов, подтверждающих наличие такой недвижимости в собственности с адресом ее нахождения
5. Перевозка граждан к медицинским учреждениям, в случае возникновения обстоятельств, влияющих на состояние их здоровья, при условии отсутствия явных симптомов короновирусной инфекции (например: члену семьи стало плохо (резкое ухудшение здоровья, бытовая травма), требуется доставка его в медицинское учреждение) Паспорт гражданина Российской Федерации
6. Проезд в отделения ЗАГС для регистрации новорожденных Паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающие документы
7. Проезд в отделения ЗАГС для регистрации смерти Паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающие документы
8. Проезд в организации, оказывающие ритуальные услуги для организации погребения Паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающие документы
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
1. Посещение объектов культурного наследия, памятников
2. Выезды на природу и пикники
3. Проезд к местам празднования дней рождений, юбилеев, свадьб и т.д.  —

Источник таблицы — Портал Совмина РК.

ВАЖНО!

Ни один из экспертов не взялся комментировать эти «рекомендации».  Неофициально же источник в полиции отметил, что оштрафовать автолюбителя могут за какое-то конкретное нарушение ПДД, еще есть «универсальная» статья КоАП — 19.3 – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности…», а еще можно «попасть» по статье 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). С учетом недавних изменений в законодательстве, важной становится строка «угрозе возникновения». Поэтому ссылки самых «юридически подкованных» сограждан на тему, «так нет же ни карантина, ни режима ЧС» уже лишены почвы. Есть «угроза возникновения», в связи с которой был введен режим «Повышенной готовности». Как потом все это будет решаться в судах – вопрос. Но пока, дабы нервы и себе, и блюстителям закона сохранить , лучше лишний раз не выезжать на авто без веской надобности. Просто совет.

Крымские власти уточнили правила использования личного транспорта в период режима «Повышенной готовности»

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