Крымские власти уточнили правила использования личного транспорта в период режима «Повышенной готовности»

Данная информация носит рекомендательный характер, но…

И еще одна версия (уточненная) по правилам использования личного транспорта в период режима «Повышенной готовности». Первые две (тоже официальные) — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Теперь уточнены термины, все сводится к «настоятельным рекомендациям», «думать на месте» будут и сами водители, и полиция.

Итак, министерство транспорта РК представило примеры случаев, при которых возможно использование личного автотранспорта в период режима «Повышенной готовности». При использовании личного транспорта необходимо обязательно соблюдать меры по профилактике недопущения распространения новой короновирусной инфекции, включая наличие масок, антисептика, спиртовых салфеток, перчаток. До и после поездки, а также по возможности во время совершения поездки, необходимо проветривать салон транспортного средства.

Основным критерием для возможности осуществления поездки является уважительность причины нарушения режима самоизоляции.

Вместе с тем, в целях личной безопасности и безопасности окружающих, рекомендовано в период режима «Повышенной готовности» максимально воздержаться от перемещений.

№ Причины поездки Документы, которые необходимо иметь при себе ДОПУСКАЕТСЯ 1. Проезд до ближайшего продуктового магазина или аптечного пункта для осуществления покупок товаров первой необходимости или лекарств (например: поездки за покупками продуктов питания и лекарств и т.д.) Паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией места жительства или временного пребывания 2. Перевозка и проезд граждан, имеющих специальные справки, к месту работы, лечения и обратно (например: супруга работает в поликлинике, супруг поехал забирать ее после окончания работы; человек болеет почечной недостаточностью и необходим подвоз его на процедуру гемодиализа) Паспорт гражданина Российской Федерации, копия паспорта гражданина, специальная справка 3. Посещение родственников в возрасте старше 65 лет (родителей, бабушек, дедушек и т.д.), инвалидов, которые требуют особого ухода (отец или мать преклонного возраста проживают отдельно и требуется обеспечить подвоз товаров первой необходимости или лекарств, помощь в перемещении) Паспорт гражданина Российской Федерации, копии документов, подтверждающих пожилой возраст родственников и/или инвалидность и место их проживания 4. Посещение недвижимости, находящейся в собственности, в целях присмотра за ее состоянием (например: имеется право собственности на квартиру, дом с приусадебным участком, требуется обеспечить принятия мер по надлежащему содержанию) Паспорт гражданина Российской Федерации, копии документов, подтверждающих наличие такой недвижимости в собственности с адресом ее нахождения 5. Перевозка граждан к медицинским учреждениям, в случае возникновения обстоятельств, влияющих на состояние их здоровья, при условии отсутствия явных симптомов короновирусной инфекции (например: члену семьи стало плохо (резкое ухудшение здоровья, бытовая травма), требуется доставка его в медицинское учреждение) Паспорт гражданина Российской Федерации 6. Проезд в отделения ЗАГС для регистрации новорожденных Паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающие документы 7. Проезд в отделения ЗАГС для регистрации смерти Паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающие документы 8. Проезд в организации, оказывающие ритуальные услуги для организации погребения Паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающие документы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 1. Посещение объектов культурного наследия, памятников — 2. Выезды на природу и пикники — 3. Проезд к местам празднования дней рождений, юбилеев, свадьб и т.д. —

Источник таблицы — Портал Совмина РК.



ВАЖНО!

Ни один из экспертов не взялся комментировать эти «рекомендации». Неофициально же источник в полиции отметил, что оштрафовать автолюбителя могут за какое-то конкретное нарушение ПДД, еще есть «универсальная» статья КоАП — 19.3 – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности…», а еще можно «попасть» по статье 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). С учетом недавних изменений в законодательстве, важной становится строка «угрозе возникновения». Поэтому ссылки самых «юридически подкованных» сограждан на тему, «так нет же ни карантина, ни режима ЧС» уже лишены почвы. Есть «угроза возникновения», в связи с которой был введен режим «Повышенной готовности». Как потом все это будет решаться в судах – вопрос. Но пока, дабы нервы и себе, и блюстителям закона сохранить , лучше лишний раз не выезжать на авто без веской надобности. Просто совет.