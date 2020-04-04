Крымские власти уточнили правила использования личного транспорта в период режима «Повышенной готовности»

Данная информация носит рекомендательный характер, но…
И еще одна версия (уточненная) по правилам использования личного транспорта в период режима «Повышенной готовности». Первые две (тоже официальные) — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Теперь уточнены термины, все сводится к «настоятельным рекомендациям», «думать на месте» будут и сами водители, и полиция.
Итак, министерство транспорта РК представило примеры случаев, при которых возможно использование личного автотранспорта в период режима «Повышенной готовности». При использовании личного транспорта необходимо обязательно соблюдать меры по профилактике недопущения распространения новой короновирусной инфекции, включая наличие масок, антисептика, спиртовых салфеток, перчаток. До и после поездки, а также по возможности во время совершения поездки, необходимо проветривать салон транспортного средства.
Основным критерием для возможности осуществления поездки является уважительность причины нарушения режима самоизоляции.
Вместе с тем, в целях личной безопасности и безопасности окружающих, рекомендовано в период режима «Повышенной готовности» максимально воздержаться от перемещений.
|№
|Причины поездки
|Документы, которые необходимо иметь при себе
|ДОПУСКАЕТСЯ
|1.
|Проезд до ближайшего продуктового магазина или аптечного пункта для осуществления покупок товаров первой необходимости или лекарств (например: поездки за покупками продуктов питания и лекарств и т.д.)
|Паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией места жительства или временного пребывания
|2.
|Перевозка и проезд граждан, имеющих специальные справки, к месту работы, лечения и обратно (например: супруга работает в поликлинике, супруг поехал забирать ее после окончания работы; человек болеет почечной недостаточностью и необходим подвоз его на процедуру гемодиализа)
|Паспорт гражданина Российской Федерации, копия паспорта гражданина, специальная справка
|3.
|Посещение родственников в возрасте старше 65 лет (родителей, бабушек, дедушек и т.д.), инвалидов, которые требуют особого ухода (отец или мать преклонного возраста проживают отдельно и требуется обеспечить подвоз товаров первой необходимости или лекарств, помощь в перемещении)
|Паспорт гражданина Российской Федерации, копии документов, подтверждающих пожилой возраст родственников и/или инвалидность и место их проживания
|4.
|Посещение недвижимости, находящейся в собственности, в целях присмотра за ее состоянием (например: имеется право собственности на квартиру, дом с приусадебным участком, требуется обеспечить принятия мер по надлежащему содержанию)
|Паспорт гражданина Российской Федерации, копии документов, подтверждающих наличие такой недвижимости в собственности с адресом ее нахождения
|5.
|Перевозка граждан к медицинским учреждениям, в случае возникновения обстоятельств, влияющих на состояние их здоровья, при условии отсутствия явных симптомов короновирусной инфекции (например: члену семьи стало плохо (резкое ухудшение здоровья, бытовая травма), требуется доставка его в медицинское учреждение)
|Паспорт гражданина Российской Федерации
|6.
|Проезд в отделения ЗАГС для регистрации новорожденных
|Паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающие документы
|7.
|Проезд в отделения ЗАГС для регистрации смерти
|Паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающие документы
|8.
|Проезд в организации, оказывающие ритуальные услуги для организации погребения
|Паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающие документы
|НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
|1.
|Посещение объектов культурного наследия, памятников
|—
|2.
|Выезды на природу и пикники
|—
|3.
|Проезд к местам празднования дней рождений, юбилеев, свадьб и т.д.
|—
Источник таблицы —
ВАЖНО!
Ни один из экспертов не взялся комментировать эти «рекомендации». Неофициально же источник в полиции отметил, что оштрафовать автолюбителя могут за какое-то конкретное нарушение ПДД, еще есть «универсальная» статья КоАП — 19.3 – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности…», а еще можно «попасть» по статье 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). С учетом недавних изменений в законодательстве, важной становится строка «угрозе возникновения». Поэтому ссылки самых «юридически подкованных» сограждан на тему, «так нет же ни карантина, ни режима ЧС» уже лишены почвы. Есть «угроза возникновения», в связи с которой был введен режим «Повышенной готовности». Как потом все это будет решаться в судах – вопрос. Но пока, дабы нервы и себе, и блюстителям закона сохранить , лучше лишний раз не выезжать на авто без веской надобности. Просто совет.