Крымские водохранилища наполняются — каковы запасы?

Водохранилища Крыма продолжают наполняться водой, накопленных запасов хватит более чем на год. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

За последние 15 дней суммарный приток составил порядка 32,5 миллионов м³. Таким образом, общая наполняемость 23 водохранилищ, включая Чернореченское, составляет свыше 170 миллионов м³. Этих ресурсов хватит полуострову примерно на 15 месяцев, – проинформировал Константинов.

Ряд водохранилищ имеют высокий процент наполняемости, отметил председатель парламента РК. В их числе – Аянское (100%), Счастливенское (100%), Кутузовское (100%), Станционное (91,2%), Льговское (90,6%), Балановское (88%), Загорское (85,1%), Партизанское (83,5%) и другие. Власти контролировать ситуацию, связанную с водоснабжением республики, подчеркнул Константинов.

источник: РИА Новости Крым 

С тегами:

реклама в крыму

