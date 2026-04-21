Крымские водохранилища наполняются — каковы запасы?

Ряд водохранилищ имеют высокий процент наполняемости, отметил председатель парламента РК. В их числе – Аянское (100%), Счастливенское (100%), Кутузовское (100%), Станционное (91,2%), Льговское (90,6%), Балановское (88%), Загорское (85,1%), Партизанское (83,5%) и другие. Власти контролировать ситуацию, связанную с водоснабжением республики, подчеркнул Константинов.

За последние 15 дней суммарный приток составил порядка 32,5 миллионов м³. Таким образом, общая наполняемость 23 водохранилищ, включая Чернореченское, составляет свыше 170 миллионов м³. Этих ресурсов хватит полуострову примерно на 15 месяцев, – проинформировал Константинов.

Водохранилища Крыма продолжают наполняться водой, накопленных запасов хватит более чем на год. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

