Крымские вузы впервые ведут прием документов на портале «Госуслуги»

Приёмная кампания в крымские вузы стартовала 20 июня. Поступление ещё никогда не было таким простым. Никаких очередей у деканата и в приёмные комиссии – заполнить все документы можно онлайн и поступить в вуз «на удалёнке». В этом абитуриентам поможет максимально удобный цифровой сервис «Поступление в вуз онлайн». Это стало возможным благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

Зарегистрировавшись на портале Госуслуги крымчане могут без личного посещения приёмных комиссий, бумажных заявлений и очередей подать документы в более чем 500 российских вузов. Необходимо заполнить заявление о приёме на обучение, приложив необходимые документы. Ребята, которые прошли по конкурсу, получат оповещение от портала. Дальнейшие инструкции первокурсники получат в приёмной комиссии.

Среди вузов, в которые можно подать заявление удалённо, есть и крымские: КФУ им. В. И. Вернадского, КИПУ им. Ф. Якубова, Крымский университет культуры, искусств и туризма, Керченский государственный морской технологический университет.

По данным министерства образования, науки и молодёжи РК в 2020 году в организации высшего образования поступили 4 847 крымчан. Из них 3 525 выпускников поступили в вузы на бюджетной основе, 1 322 – на коммерческой.

В образовательные организации высшего образования:

— Республики Крым поступили более 2 737 выпускников;

— Севастополя – 621 выпускник;

— других субъектов Российской Федерации – 1 489 выпускников.

Самыми востребованными в Крыму остаются академии и институты КФУ им. В. И. Вернадского, КИПУ им. Февзи Якубова, Крымский филиал Российского государственного университета правосудия.

Среди вузов РФ на материке на первом месте по поступлению крымчан стоит Кубанский государственный университет, далее Южный федеральный университет и Кубанский государственный технологический университет.

Кроме того, наши выпускники продолжают своё образование и в самых престижных вузах Москвы и Санкт-Петербурга: Российский экономический университет им. В. Г. Плеханова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет.

По информации Центра управления регионом РК.