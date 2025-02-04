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Крымские выпускники оценили трудности поиска работы на 6,7 балла
иллюстрация: Mohamed Hassan (pxhere.com)

Крымские выпускники оценили трудности поиска работы на 6,7 балла

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:29 04.02.2025

Выпускники вузов 2022—2024 годов оценили сложность поиска работы в среднем на 6,7 балла из 10. В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры приняли участие молодые специалисты 2022—2024 гг. выпуска из Крыма.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране остается на рекордно низком уровне (2,3% по данным на ноябрь 2024 г.). Многие отрасли испытывают нехватку квалифицированных кадров. Конкуренция за рабочие места среди соискателей снижается.

Насколько сложно в таких условиях найти подходящую работу выпускникам вузов? Мы попросили выпускников 2022–2024 годов оценить трудности по шкале от 0 до 10 (где 0 — совершенно несложно, нет трудностей, а 10 — очень сложно, практически невозможно), и средний балл составил 6,7. При этом чем моложе выпускник, тем выше его оценки трудностей поиска работы. Выпускники 2022 года оценили сложность трудоустройства в 6,5 балла, а выпускники 2024 года — уже в 6,8 балла. Снижение уровня неуверенности у молодежи происходит по мере наработки трудового стажа. Именно отсутствие опыта выпускники назвали основной помехой при поиске работы (57%).

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Что же еще мешает новоиспеченным специалистам при поиске подходящей работы? Каждый десятый участник опроса отметил, что был разочарован слишком низкими зарплатными предложениями на старте карьеры, каждый одиннадцатый — малым числом вакансий по специальности. Среди прочих проблем респонденты указали разочарование в профессии и графике работы, невозможность совмещения с дальнейшей учебой, а также непонимание, как составлять резюме и проходить собеседования.

Время проведения: 10 января — 3 февраля 2025 года

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