Крымских библиотекарей приглашают принять участие в профессиональном конкурсе

Крымская республиканская библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры РК проводит Межрегиональный конкурс «Один день из жизни библиотекаря». В конкурсе могут принять участие библиотечные специалисты муниципальных общедоступных библиотек Республики Крым и других регионов страны, работающих с молодежью.

Целью конкурса является популяризация библиотеки как социального института, а также формирование позитивного социального и профессионального имиджа профессии библиотекаря. Форум профессионального мастерства библиотекарей проводится ежегодно. Заявки на участие в этом году принимаются по трём номинациям: «Pro-библиотекаря», «В объективе библиотекарь», «Я – библиотекарь». Следует отметить, что конкурсы профессионального мастерства позволяют библиотекарю «выходить» за пределы своего учреждения, осмысливать происходящее в современном мире, прогнозировать развитие и проектировать свою дальнейшую деятельность, направленную на профессиональные достижения, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Прием конкурсных работ будет завершен 16 августа. Объявление победителей традиционно состоится в рамках проведения Межрегиональной школы молодого библиотекаря.

Положение о конкурсе и заявка для участия размещены на сайте библиотеки.