Крымских бойцов наградили медалями от симферопольских младшеклассников. Вручали прямо на позициях

Медали от детей из Симферополя Народный фронт доставил прямо на позиции крымских бойцов на Запорожском направлении СВО.

Бойцы с гордостью провели народную церемонию награждения и поблагодарили крымских школьников, родителей и учителей за поддержку! — говорят в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

Ученики 3-А класса Симферопольской школы №15 решили поздравить наших ребят на передовой с наступающим Днем Победы. Для этого дети вместе с родителями и учителями своими руками сделали медали, в которых вложили искреннюю любовь и поддержку. Каждую медаль ребенок разрабатывал и оформлял сам. Собранную помощь передали Народному фронту с просьбой поздравить наших героев, а еще записали специальное видеопослание.

Народный фронт доставил это сокровище прямо на позиции крымского спецназа на Запорожском направлении. Мы показали нашим героям специальное видеопослание от детей и заодно наградили медалями за мужество и доблесть.

Наши дети и наши бойцы самые лучшие! Такие трогательные истории всегда оставляют частичку добра в душах наших ребят. В зоне СВО много сложных и напряженных задач, поэтому народная поддержка особенно важна. Детские письма, детские подделки, искренние детские слова – это то, что особенно ценно и всегда вызывает улыбку у героев на передовой, — подчёркивает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Бойцы от всей души поблагодарили детей и пообещали провести торжественную церемонию награждения личного состава, когда остальные ребята вернутся с боевых задач.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму