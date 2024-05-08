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ских бойцов наградили медалями от симферопольских младшеклассников. Вручали прямо на позициях

Крымских бойцов наградили медалями от симферопольских младшеклассников. Вручали прямо на позициях

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:14 08.05.2024

Медали от детей из Симферополя Народный фронт доставил прямо на позиции крымских бойцов на Запорожском направлении СВО.

Бойцы с гордостью провели народную церемонию награждения и поблагодарили крымских школьников, родителей и учителей за поддержку! — говорят в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

Ученики 3-А класса Симферопольской школы №15 решили поздравить наших ребят на передовой с наступающим Днем Победы. Для этого дети вместе с родителями и учителями своими руками сделали медали, в которых вложили искреннюю любовь и поддержку. Каждую медаль ребенок разрабатывал и оформлял сам. Собранную помощь передали Народному фронту с просьбой поздравить наших героев, а еще записали специальное видеопослание.

Крымских бойцов наградили медалями от симферопольских младшеклассников. Вручали прямо на позициях Крымских бойцов наградили медалями от симферопольских младшеклассников. Вручали прямо на позициях

Народный фронт доставил это сокровище прямо на позиции крымского спецназа на Запорожском направлении. Мы показали нашим героям специальное видеопослание от детей и заодно наградили медалями за мужество и доблесть.

Наши дети и наши бойцы самые лучшие! Такие трогательные истории всегда оставляют частичку добра в душах наших ребят. В зоне СВО много сложных и напряженных задач, поэтому народная поддержка особенно важна. Детские письма, детские подделки, искренние детские слова – это то, что особенно ценно и всегда вызывает улыбку у героев на передовой, — подчёркивает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Бойцы от всей души поблагодарили детей и пообещали провести торжественную церемонию награждения личного состава, когда остальные ребята вернутся с боевых задач.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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