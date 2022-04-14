Крымских детей обеспечивает дорогостоящими лекарствами фонд «Круг добра»

Фонд «Круг добра» продолжает обеспечивать крымских детей дорогостоящими лекарственными препаратами.

За счет централизованных поставок фонда в 2022 году на основании заявок главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Республики Крым дети с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами, — цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского.

Так, трое детей, страдающих семейной средиземноморской лихорадкой, обеспечены препаратом «Канакинумаб». Один ребенок с мукополисахаридозом IV A типа обеспечен «Элосульфаза альфа». Ещё двое детей, у которых установлен диагноз миодистрофия Дюшенна, обеспечены лекарством «Трансларна». Пятеро детей с таким редким генетическим заболеванием как «туберозный склероз» обеспечены препаратом «Эверолимус». Комбинированным препаратом «Элексакафтор/Ивакафтор/Тезакафтор», предназначенным для лечения муковисцидоза, обеспечены трое детей.

Также, крымские дети, страдающие спинальной мышечной атрофией, обеспечены необходимыми лекарствами. Для девяти детей фондом закуплен дорогостоящий препарат «Нусинерсен» (торговое наименование «Спинраза»), одна упаковка которого стоит несколько миллионов рублей. Ещё 11 детей с данным заболеванием обеспечены препаратом «Рисдиплам», — сообщил Константин Скорупский.

Кроме того, одобрены заявки на поставку ещё ряда дорогостоящих препаратов для детей, страдающих другими редкими заболеваниями.

Справочно: Фонд «Круг добра» создан по Указу Президента России Владимира Путина от 5 января 2021 года № 16 в целях оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Ознакомиться с порядком получения необходимой помощи от фонда можно по ссылке: https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/2872