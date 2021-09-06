Крымских кураторов в области современного искусства приглашают принять участие в конкурсе проектов

Школа Masters совместно с ведущими специалистами в области современного искусства и культуры Санкт-Петербурга запустила ежегодный конкурс кураторских проектов «Вызов:2021». В этом году мероприятие пройдет уже в четвертый раз и представит на своей площадке лучшие кураторские проекты от участников со всех регионов России.

К участию в конкурсе «Вызов:2021» приглашаются российские кураторы, художники и специалисты в области исследования современного искусства. Конкурсная процедура состоит из трех этапов. Подать заявку можно до 8 сентября 2021 года, далее будет опубликован список финалистов, а 14 сентября состоится защита проектов, которая пройдет сразу как в онлайн-, так и в оффлайн-формате, — сообщили в пресс-службе проекта.

Состав жюри конкурса «Вызов:2021»:

Председатель жюри — Алексей Бойко, кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства;

Дмитрий Озерков, искусствовед, заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа;

Полина Бондарева, основатель школы Masters;

Павел Пригара, директор ЦВЗ «Манеж»;

Анна Баринова, создатель и директор галереи искусств Anna Nova, владелец комплекса Nova Arena, московской студии звукозаписи и ювелирного дома;

Софья Григорьева, кандидат экономических наук, заместитель директора по развитию, Музей Фаберже в Санкт-Петербурге;

Марина Шульц, искусствовед, куратор, заместитель заведующего Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.

Главным призом конкурса «Вызов:2021» станет грант на бесплатное обучение по годовой программе дополнительного образования «Арт-менеджмент» в школе Masters, а также возможность осуществить свой выставочный проект по условию успешного завершения обучения. Участники, занявшие II и III место получат гранты на обучение по программам школы Masters, в размере половины их стоимости.

С требованиями к конкурсным работам можно ознакомиться на сайте проекта по ссылке: https://masters-project.ru/ru/travel/vyzov-2021/ .

Конкурс кураторских проектов «Вызов» проходит с 2018 года. За это время он стал отличной площадкой для профессионального общения кураторов, художников и ведущих искусствоведов современности. Мы очень хотим, чтобы как можно больше представителей современного искусства со всех уголков нашей страны смогли присоединиться к проекту. Надеемся, что в этом году «Вызов» привлечет много молодых кураторов и художников и даст им возможность более тесного общения с экспертным сообществом, — отмечает основатель образовательного проекта Masters Полина Бондарева.