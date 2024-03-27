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ских педагогов приглашают принять участие в творческом конкурсе #ПроСферум

Крымских педагогов приглашают принять участие в творческом конкурсе #ПроСферум

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:20 27.03.2024

Учителя – пользователи учебного профиля Сферум посоревнуются в креативности. Сервис запустил новый конкурс #ПроСферум. Педагогам предлагают в своих сторис в VK рассказать о полезных функциях сервиса и выиграть ценные призы.

10 победителей получат современный набор для съемок, включая экшен-камеру, а также брендированные подарки от Сферума.

Участвовать могут все крымчане-педагоги, работающие в школах, колледжах и детсадах. Для этого до 31 марта нужно снять и выложить креативное видео или пост о том, как учебный профиль Сферум помогает в работе. Отзыв нужно опубликовать на своей странице или в сообществе образовательной организации ВКонтакте с хештегом #ПроСферум.

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Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2024 года.

Учебный профиль Сферум в VK –сервис, разработанный для общения учителей, школьников и родителей. Он позволяет совершать онлайн-звонки, участвовать в конференциях, обмениваться учебными материалами и проводить различные опросы в отдельном образовательном пространстве популярного мессенджера.

 

 

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