Крымских предпринимателей приглашают принять участие в эксперименте по маркировке отдельных видов бакалеи

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:49 25.11.2025

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпринимательской деятельности о старте эксперимента по маркировке следующих групп товаров:

  • крупы и каши;
  • картофель быстрого приготовления;
  • мюсли (в т.ч. зерновые продукты для завтрака);
  • макароны;
  • мед;
  • мука и смеси для приготовления теста.

По 28 февраля 2026 года производители, импортеры и продавцы по желанию смогут наносить средства идентификации на отдельные виды бакалейной продукции в потребительской упаковке, а также передавать сведения о маркировке в систему «Честный знак». Обязательную маркировку будут вводить поэтапно.

В период действия эксперимента QR-коды предоставляются бесплатно.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

