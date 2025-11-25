Крымских предпринимателей приглашают принять участие в эксперименте по маркировке отдельных видов бакалеи

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпринимательской деятельности о старте эксперимента по маркировке следующих групп товаров:
- крупы и каши;
- картофель быстрого приготовления;
- мюсли (в т.ч. зерновые продукты для завтрака);
- макароны;
- мед;
- мука и смеси для приготовления теста.
По 28 февраля 2026 года производители, импортеры и продавцы по желанию смогут наносить средства идентификации на отдельные виды бакалейной продукции в потребительской упаковке, а также передавать сведения о маркировке в систему «Честный знак». Обязательную маркировку будут вводить поэтапно.
В период действия эксперимента QR-коды предоставляются бесплатно.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
