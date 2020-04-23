Крымский адвокат передумал судиться по поводу режима «повышенной готовности»

Режим «самоизоляции» — законен.

Симферопольский адвокат Ярослав Остапенко отозвал свой административный иск против указа Главы Крыма Сергея Аксёнова о введении режима «повышенной готовности» в связи с эпидемией коронавируса. Об этом адвокат рассказал СМИ.

Отзыв иска адвокат объяснил тем, что он мог привести к «дестабилизации в обществе».

На данный момент, в виду массового привлечения граждан Республики Крым за несоблюдение режима «самоизоляции», в виду подачи мной административного иска, некоторые граждане полагают, что соблюдение «самоизоляции» необязательно, а действия сотрудников полиции носят незаконный характер, — пояснил Остапенко.

Он также отметил, что после более глубокого анализа законодательства, пришел к выводу, что карантинные меры, которые ограничивают передвижение, «носят законный и вынужденный характер».

Отметим, что адвокат кардинально изменил точку зрения. Раньше он полагал, что «самоизоляция» противоречит 27 статье Конституции РФ о свободе передвижения.

По его словам, Верховный суд РК оставил иск без движения до 7 мая, и он сам отозвал его.

Это было лично мое обдуманное решение которое мне далось не просто, — отметил Остапенко.

Он уточнил, что на него не оказывалось давление ни со стороны властей, ни со стороны правоохранительных органов.

Фото Ярослава Остапенко из соцсетей.