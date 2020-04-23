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Крымский адвокат передумал судиться по поводу режима «повышенной готовности»

Крымский адвокат передумал судиться по поводу режима «повышенной готовности»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:53 23.04.2020

Режим «самоизоляции» — законен.

Симферопольский адвокат Ярослав Остапенко отозвал свой административный иск против указа Главы Крыма Сергея Аксёнова о введении режима «повышенной готовности» в связи с эпидемией коронавируса. Об этом адвокат рассказал СМИ.

Отзыв иска адвокат объяснил тем, что он мог привести к «дестабилизации в обществе».

На данный момент, в виду массового привлечения граждан Республики Крым за несоблюдение режима «самоизоляции», в виду подачи мной административного иска, некоторые граждане полагают, что соблюдение «самоизоляции» необязательно, а действия сотрудников полиции носят незаконный характер, — пояснил Остапенко.

Он также отметил, что после более глубокого анализа законодательства, пришел к выводу, что карантинные меры, которые ограничивают передвижение, «носят законный и вынужденный характер».

Отметим, что адвокат кардинально изменил точку зрения. Раньше он полагал, что «самоизоляция» противоречит 27 статье Конституции РФ о свободе передвижения.

По его словам, Верховный суд РК оставил иск без движения до 7 мая, и он сам отозвал его.

Это было лично мое обдуманное решение которое мне далось не просто, — отметил Остапенко.

Он уточнил, что на него не оказывалось давление ни со стороны властей, ни со стороны правоохранительных органов.

Крымский адвокат передумал судиться по поводу режима «повышенной готовности»

Фото Ярослава Остапенко из соцсетей.

Крымский адвокат передумал судиться по поводу режима «повышенной готовности»

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