Крымский адвокат предстанет перед судом: обвиняется в мошенничество в особо крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по РК и г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Крым, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что в ходе встречи в одном из городских кафе адвокат сообщил представителю подследственного, что может повлиять на решение Ялтинского городского суда о назначении в будущем ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, по которой тот обвиняется. А деньги в размере 20 тысяч долларов США, который он получит, будут переданы для решения вопроса должностным лицам УМВД по г. Ялта и судье Ялтинского городского суда Республики Крым. Таким образом, адвокат с целью хищения денежных средств ввел представителя обвиняемого в заблуждение, поскольку не имел ни возможностей, ни полномочий повлиять на ход расследования уголовного дела и на приговор, — напомнили подробности дела в Следкоме.

Действительно, спустя несколько дней адвокат получил от представителя обвиняемого часть оговоренной суммы в размере 12,5 тысяч долларов США. Однако довести свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере, он не смог, так как был задержан в ходе оперативных мероприятий бойцами спецподразделения УФСБ.

Учитывая, что задержанный, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Российской Федерации, относился к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. В ходе следствия сотрудниками следственного управления по городу Ялте был проведен необходимый объем работы, установлены все обстоятельства совершенного преступления, — подчеркнули в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и видео: Следком.