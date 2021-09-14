Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького — участник программы «Пушкинская карта»

О том, что Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького стал вторым в Республике Крым участником программы «Пушкинская карта».

«Республиканским учреждением подготовлено свыше 20 культурных событий для молодежи: спектакли «Смешные истории», «Сердце не камень», «Вешние воды», «Варшавская мелодия», «Женитьба Белугина», «Роскошные женщины», «Примадонны», «Пижама на шестерых, или Ужин по-французски», проект «Театральный батл» и другие. Билеты по программе «Пушкинская карта» на данные мероприятия можно приобрести в разделе «Купить билеты» на официальном сайте театра, — цитирует пресс-служба министра культуры Республики Крым Арину Новосельскую.

Напоминаем, что для приобретения Пушкинской карты гражданину Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подать заявление на получение карты в виртуальном формате. Баланс карты нельзя будет пополнить самостоятельно: средства на нее зачисляет государство один раз в год.

По словам Арины Новосельской, на сегодняшний день на культурные события Государственного академического музыкального театра Республики Крым продано уже порядка 300 билетов. Наиболее востребованными стали мюзиклы «Три мушкетера», «Голубая камея», «Собор Парижской Богоматери».

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым