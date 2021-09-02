Крымский академический театр кукол открывает новый театральный сезон

8 сентября (в 11:00) Крымский академический театр кукол открывает 83-й театральный сезон красочным театрализованным представлением и музыкальной сказкой «Тайна Золотого ключика» А.Толстого.

В новом сезоне коллективу предстоит много интересной работы. В планах театра выпуск трёх премьерных спектаклей, работа над двумя из них уже идёт полным ходом. Чем на этот раз порадуют и удивят зрителей крымские кукольники? Первой премьерой открывшегося сезона будет музыкальная сказка по произведению Николая Носова «Приключения Незнайки». История коротышек из цветочного города давно известна и любима всеми поколениями. В нашем спектакле Незнайка ужасно хочет чему-нибудь научиться, но есть одно обстоятельство, которое очень мешает ему – он не любит трудиться. Вторая премьера «Что случилось с крокодилом?» авторов Марины Москвиной и Сергея Седова расскажет о невероятном событии в семье крокодилов – рождении птенца. Крокодил пожалел птенца и в награду за доброту и любовь с ним произойдёт настоящее чудо! — отмечает руководитель литературно-драматургической части Галина Телегина.

Впервые Крымский академический театр кукол стал участником программы Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли», в рамках которой в сентябре проведёт гастрольный тур за Северным полярным кругом. Жителям Мурманской области будут показаны спектакли уже завоевавшие зрительскую любовь и признание: «Принцесса и свинопас» Г.-Х. Андерсена, «Крошка Енот» Г.Латышевой и «Тайна Золотого ключика» А.Толстого. Участие в программе расширит рамки творческого сотрудничества театра и привлечёт новую зрительскую аудиторию. После гастролей коллектив примет участие в IX Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава», где представит на суд жюри русскую народную сказку «Рукавичка».

В 83-м сезоне театр продолжает работу на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра им. М.Горького и площадке Дома офицеров. Кроме премьер зрителей ждут встречи со спектаклями разных жанров для всех возрастных категорий, которые пользуются неизменным успехом на протяжении многих лет. Также предстоит работа во всех районах Крыма. В новом сезоне зрителей ждёт много увлекательных событий и сюрпризов, — говорит Галина Телегина.

фото: пресс-служба Крымского академического театра кукол