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Крымский академический театр кукол: спектакль «Рукавичка» - лучшая постановка для детей

Крымский академический театр кукол: спектакль «Рукавичка» — лучшая постановка для детей

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 19:35 07.10.2021

С 30 сентября по 5 октября 2021 года Крымский академический театр кукол принял участие в IX Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава». Событие объединило 21 театральный коллектив из городов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. География участников поражала своей масштабностью, кукольники представляли не только театры центральных областей, но и самых отдалённых регионов.

Творческая делегация Республики Крым представила на суд жюри и коллег новогоднюю премьеру этого года – русскую народную сказку «Рукавичка». Удивительная история дружбы, умении жить в согласии и помогать друг другу очень понравилась зрителям. Работа постановочной группы: режиссёра-постановщика и автора инсценировки – заслуженного артиста АРК Дарьи Ярошенко и художника-постановщика – заслуженного художника АРК Людмилы Рестенко, создавших чарующий вязаный мир заснеженного леса с его обитателями, получила высшую оценку жюри и завоевала награду IX Международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава» – Диплом в номинации «Лучший спектакль для детей». Роли трогательных лесных жителей исполнили наши замечательные артисты-кукловоды: Екатерина Карпова, Ирина Антошевская и Евгений Соколов, — отмечают в пресс-службе Крымского академического театра кукол.

По сложившейся традиции представленные спектакли оценивало два жюри: профессиональное – состоящее из театральных критиков, известных деятелей театра кукол и любительское, в состав которого вошли юные ценители прекрасного, чьё мнение учитывалось при определении победителей.

Крымский академический театр кукол: спектакль «Рукавичка» - лучшая постановка для детей Крымский академический театр кукол: спектакль «Рукавичка» - лучшая постановка для детей Крымский академический театр кукол: спектакль «Рукавичка» - лучшая постановка для детей

Творческая делегация театра приняла участие в разнообразной программе, подготовленной организаторами фестиваля. Мастер-классы, призванные поднять профессиональный уровень участников, расширить их кругозор и познакомить с новыми тенденциями в искусстве играющей куклы – это всегда бесценный опыт, которым щедро поделились выдающиеся деятели театра кукол со всеми участниками и который стал вкладом в творческий и профессиональный рост наших молодых артистов.

Фестиваль – это всегда незабываемое событие для всех участников. Он познакомил с наиболее значимыми работами коллег, новыми тенденциями, способствовал взаимному обогащению коллективов, их профессиональному росту и позволил определить направление развития современного искусства театра кукол.

Фестиваль «Белгородская забава» выполнил свою главную задачу – дарить радость зрителям и участникам, сохранять и пропагандировать лучшие образцы искусства театра кукол, повышать интерес зрителей к искусству играющей куклы, приобщать детей и молодёжь к идеям гуманизма и истинным ценностям культуры.

Крымский академический театр кукол: спектакль «Рукавичка» - лучшая постановка для детей

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