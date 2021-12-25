Крымский Бахчисарай — в топе городов, которые туристы выбирают для отдыха зимой и весной

Если вы никогда не ездили в отпуск зимой или весной, а потому считаете, что жизнь в туристических центрах кипит только летом, то… вы не ошибаетесь. Это действительно так: большинство российских курортов, как правило, в межсезонье мало интересны. Удивлять достопримечательностями, знаковыми местами, яркими событиями в период, когда «море на замок», они «не приучены». Но! Этот момент вовсе не значит, что парадигму «отпуск — летнее дело» не пришла пора менять! В России много городов, которые туристам и путешественникам отдают себя по максимуму как раз таки зимой, весной, осенью. Бахчисарай среди таковых лидирует. Вот уже несколько лет подряд.

Почему так? Потому что этот крымский город — «шкатулка с драгоценностями». Его история насчитывает ни один век, так что здесь точно есть на что посмотреть, какие сказки-истории-предания послушать. И всё это — что важно в современных условиях — по «бюджетным ценам». Совет тут один: хотите узнать город поближе, открыв все его тайны, тогда отправляйтесь на экскурсии в Бахчисарае в сопровождении профессиональных экскурсоводов. Пополните не только копилку впечатлений, но и узнаете факты об этой древней территории, которые равнодушными точно не оставят.

Знаковые места Бахчисарая — где стоит побывать обязательно

Сразу отметим — таких мест много. Потому не стремитесь в один визит в город объять необъятное. Возьмите принцип — «Лучше меньше, да со смыслом» — и отправляйтесь в:

Ханский дворец. Здесь точно живёт восточная сказка! И между прочим — с 16 века. Территория дворца — это 3,4 га, на которых расположены и парковая зона, и Персидский сад, и площадь, и гаремный дворик. Витражи, скульптуры, византийская стилистика. Хотите прочувствовать душу Бахчисарая — в Ханском дворце вам её покажут.

Здесь точно живёт восточная сказка! И между прочим — с 16 века. Территория дворца — это 3,4 га, на которых расположены и парковая зона, и Персидский сад, и площадь, и гаремный дворик. Витражи, скульптуры, византийская стилистика. Хотите прочувствовать душу Бахчисарая — в Ханском дворце вам её покажут. Пещерный город Мангуп-Кале. Расположен он на высоте 50 метров и является самым большим объектом такого рода в Крыму. Античные постройки, крепости, цитадели, монастыри… Хотите побывать в прошлом? Машина времени не нужна — экскурсия на Мангуп-Кале и вы там побываете, не прерывая связь с настоящим.

Расположен он на высоте 50 метров и является самым большим объектом такого рода в Крыму. Античные постройки, крепости, цитадели, монастыри… Хотите побывать в прошлом? Машина времени не нужна — экскурсия на Мангуп-Кале и вы там побываете, не прерывая связь с настоящим. Комплекс Чуфут-Кале. Ещё один пещерный город. Сюда, к слову, приходят за мистикой — древняя гробница Джанике-Ханым, дочери крымского хана — связь с Тонким миром.

А ещё Бахчисарай — это православные святыни, источники с живой и мёртвой водой, потрясающие виды и ландшафты, ожившие легенды, стоянки эпохи палеолита, места силы… Ну не повод ли это сбежать «из быта» в отпуск именно в Крым?

Экскурсии в Бахчисарае — что нужно знать?

Экскурсии по Бахчисараю могут быть:

как пешими, так и на джипах, квадроциклах,

занимать два-три часа или же могут «оторвать» в хорошем смысле слова от суетной реальности на целый день,

индивидуальными и групповыми (в том числе и ориентированными на мини-группы).

Когда стоит ехать в Бахчисарай, чтобы в полной мере открыть для себя этот город? Он удивителен в любой сезон. Единственная рекомендация: бронируйте и гостиницы-отели, где планируете проживать, и экскурсии заранее. Так точно получите результат, на который рассчитываете.

И — да: по словам знатоков, те, кому посчастливилось познакомиться с Бахчисараем в «правильном ритме», влюбляются в него бесповоротно. Приезжают сюда раз за разом, при каждом визите открывая для себя всё больше тайн этого удивительного древнего города.

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