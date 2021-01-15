Крымский бизнес получил кредиты на сумму порядка 12,9 млрд рублей

О том, что благодаря снижению ставки по льготным кредитам крымскому бизнесу на развитие было предоставлено банками кредитов на сумму порядка 12,9 млрд рублей, сообщила заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико. Также, по словам чиновника, малому и среднему бизнесу станет проще получить средства на развитие благодаря снижению ставки по льготным кредитам, выдаваемым коммерческими банками в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответствующее постановление принято Правительством РФ.

Недостаток оборотных и инвестиционных средств – одна из основных проблем малого бизнеса, которая мешает предпринимателям развивать и масштабировать свое дело. Прошлый год показал насколько востребована бизнесом программа льготного кредитования. В Крыму рамках государственных программ банками было предоставлено 496 кредитов по сниженным ставкам на сумму почти 12,9 млрд руб. Банки уже начали принимать первые заявки на предоставление кредитов по 7%, — цитирует вице-премьера пресс-служба Министерства экономического развития РК.

По новым правилам максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%, а значит, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%). До этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%.

Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым). Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

Для получения займа необходима регистрация в Едином реестре МСП . Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе – сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.

фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК