Крымский бюджет исполнен с профицитом в полтора миллиарда рублей

Крымский бюджет исполнен с профицитом в 1,5 млрд. рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Доходы крымского бюджета, преодолев отметку в 159,1 миллиардов рублей, превысили расходы на 1,5 миллиарда. Более того, наблюдается устойчивый рост «собственных» доходов бюджета, которые за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлым выросли более чем на 30%, — отметила Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что в общем объеме доходов консолидированного бюджета Республики Крым налоговые доходы составили 52,4 млрд. рублей, или 32,9%, неналоговые – 11,9 млрд. рублей, или 7,5%, безвозмездные поступления — 94,8 млрд. рублей, или 59,6%.

По отчетным данным на 1 ноября поступления «собственных» (налоговых и неналоговых) доходов составили 64,3 млрд. рублей, в том числе в республиканский бюджет поступило 48,3 млрд. рублей, что на 7,3% превысило плановые назначения на январь-октябрь, в бюджеты муниципальных образований – почти 16 млрд. рублей, или почти на 13% соответственно.

Перевыполнены плановые назначения на период и по основным бюджетообразующим налогам: по НДФЛ – на 2,1% (поступило 23,8 млрд. руб., годовые назначения выполнены на 79,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 2,6 млрд. руб., или на 12,3%), по налогу на прибыль организаций – на 11,3% (более 8 млрд руб., 105,8%, на 2,5 млрд. руб., или на 44% соответственно), акцизов – на 1,7% (8,5 млрд. руб., 85,1%, на 2,1 млрд. руб., или на 32,8%), — сообщили в минфине РК.

Общий объем профинансированных расходов по итогам 10 месяцев составил 157,6 млрд. рублей, или почти 68% годовых назначений. Большая часть расходов, а это 84,6 млрд. рублей, или 53,7% от общей суммы исполнения, направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходы на эти цели выросли на 9,8 млрд. руб., или на 13,1%. Также значительная часть расходов (43,4 млрд. руб., или 27,5% общей суммы исполнения) была направлена на национальную экономику (развитие отраслей) и жилищно-коммунальное хозяйство (21,3 млрд. руб., или 13,5% общих расходов), — отметили в минфине РК.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета Республики Крым за январь-октябрь текущего года составили 30,6 млрд. руб. (за аналогичный период 2020 года – 26,4 млрд. руб.), или 73,7% годовых назначений, в том числе дотации – 1,8 млрд. руб., или 85,7% соответственно, субсидии – 7 млрд. руб., или 56,9%, субвенции – 20,8 млрд. руб., или 82,5%, иные межбюджетные трансферты – 1 млрд. руб., или 52,6%.

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По материалам пресс-службы минфина РК.