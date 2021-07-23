Крымский блогер Александра Хадж осудила призыв ЕСПЧ к России, признать однополые браки

Известный блогер и гид по Крыму Александра Хадж осудила решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые браки в России. Напомним, этот суд принял решение обязать Россию признавать и регистрировать такие союзы. Толерантная логика такова: дескать, отказ о регистрации однополых пар нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Крымский блогер Александра Хадж высказалась на эту тему в своем Instagram.

Я против однополых браков, это разрушение истинных семейных ценностей. Не представляю, чтобы мои дети росли в обществе, где два целующихся бородатых дяди считаются нормой. Институт брака — это мужчина и женщина, а не две мамы или папы. Ничего не имею против сексуальных предпочтений каждого, но не на законном уровне. Я рада, что живу в стране, в которой однополые браки не считаются нормой. А еще больше меня порадовали мои подписчики, по опросу 94% думают так же, как и я, — отметила Александра Хадж.

Интересно, что даже в толерантной Европе только 16 стран юридически легализовали заключение однополых браков. Почему же такой интерес именно к России?

В ЕСПЧ не осознают российских реалий. Россия – это не увеличенная версия какой-то из стран Западной Европы, это страна со своим менталитетом, которая стремится сохранить традиционные ценности. Требование ЕСПЧ – проверка «личных границ» нашей страны на прочность. Если мы не будем их защищать, то в ближайшем будущем мы увидим разрушение института семьи, а также традиционного уклада, принятого в российском обществе, — подчеркнула известный крымский блогер.

Она уверена: никаких последствий для РФ решение европейского суда иметь не будет. Как минимум, из-за того, что в нашей Конституции четко закреплено: «Брак — это союз мужчины и женщины». Как максимум, в силу наших традиций, ценностей и идеалов.

СПРАВКА: Александра Хадж – крымский блогер и онлайн гид по полуострову (@krim_na_ladoni и krimgid.ru). Она знает все о Крыме, отдыхе с детьми, отелях и средствах размещения. В ее блоге – не только обзоры и лайфхаки, но и «секретные места» в Крыму, самые красивые и интересные локации, история и достопримечательности полуострова, советы и рекомендации. Информация пригодится как новичкам, так и бывалым туристам.