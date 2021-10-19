Крымский блогер-миллионник обвенчалась в Форосской церкви

Крымский блогер-миллионник Александра Хадж вышла замуж. Местом для венчания был избран Храм Воскресения Христова, в простонародье – Форосский Храм. Это очень красивое и видовое место на отвесной скале, обращенное к морю, которое пары часто выбирают для торжественных церемоний.

Муж Александры, Игорь Молдавчук, раньше сам был служителем в Бахчисарайском храме. И для него обряд венчания очень важен и ценен. Пара не случайно выбрала дату для этого события – 18 октября, Всемирный день женского счастья. Александра верит, что венчание именно в такой день поможет обрести долгие и счастливые отношения.

Я рада найти наконец-то того мужчину, с которым чувствуешь себя как за каменной стеной, – говорит самый крупный инстаблогер Крыма.

Они познакомились, когда Александра выезжала на съемки одного из отелей в Алуште, и буквально через 4 месяца Игорь сделал ей предложение.

Пары все чаще приезжают в Крым, чтобы сыграть свадьбу. Очень популярны выездные церемонии, потому что виды в Крыму сами по себе завораживающие, даже декорации можно никакие не делать. Молодоженам советую эти локации для фотосессий в Крыму: конечно же Форосский Храм, гора Ай-Петри, смотровая Бисерного Храма, Бахчисарайский дворец и набережная Ялты, — делится Александра Хадж.

Редакция сетевого издания «КрымPRESS» искренне поздравляет новобрачных и желает долгих, счастливых, наполненных любовью и улыбками, радостью и добрыми впечатлениями, дней (лет) совместной жизни.

Блог Александры Хадж — ЗДЕСЬ.