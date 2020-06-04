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Крымский Центр медицины катастроф получил боксированные носилки

Крымский Центр медицины катастроф получил боксированные носилки

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:12 04.06.2020

Боксированные носилки будут использоваться в регионах Крыма для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» на основании ранее заключенного контракта получил пять боксированных носилок для транспортировки потенциально инфицированных и инфицированных коронавирусом граждан. Использование данного медицинского оборудования позволяет снизить степень риска передачи коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи больным соответствующего статуса. Боксированные носилки будут установлены в автомобилях станций скорой медицинской помощи в Евпатории, Керчи, Ялте, Феодосии и Джанкое, — сообщил в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма

Крымский Центр медицины катастроф получил боксированные носилки

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