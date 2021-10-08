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Крымский федеральный университет имени Вернадского с понедельника уходит на «дистант»
Фото: КФУ им.Вернадского

Крымский федеральный университет имени Вернадского с понедельника уходит на «дистант»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:25 08.10.2021

Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского возвращается к дистанционному обучению. Переход на «дистант» — с 11 октября.

С ближайшего понедельника все студенты переводятся на дистанционное обучение. В настоящий момент в университете готовится соответствующий приказ. Кроме того, готовятся расписания онлайн-занятий, – сообщили в пресс-службе КФУ.

Уточняется, что такая мера связана с ростом заражений коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе.

Документ касается студентов всех курсов, которые обучаются в структурных подразделениях КФУ в Симферополе. В то же время преподаватели и сотрудники администрации вуза продолжат работу в прежнем режиме.

Крымский федеральный университет имени Вернадского с понедельника уходит на «дистант»

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