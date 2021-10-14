Крымский федеральный университет отмечает День рождения

103 года со дня основания исполнилось Таврическому университету, на базе которого с 2014 года функционирует КФУ им. В.И. Вернадского. О главных достижениях за прошедший год и планах на будущее рассказал ректор ведущего вуза полуострова Андрей Фалалеев.

Прежде всего, мы вошли в программу «Приоритет-2030» – это очень важная оценка деятельности всего коллектива за прошедший период. Нам удалось чётко сформулировать программу развития университета на следующие десять лет. Она демонстрирует планку, которую мы себе поставили и планируем достичь – войти в ТОП-20 ведущих вузов России по показателям научной активности и важности исследований для региона и страны. Крымский федеральный университет действительно в ответе за основные отрасли экономики в республике: это сельское хозяйство, медицина, реабилитация, культура. И, конечно, мы гордимся преподавателями, учёными, студентами, труды и победы которых прославляют нашу Alma mater, – цитирует пресс-служба вуза ректора.

Сегодня в университете обучаются порядка 30 000 студентов, а в его состав входят 19 структурных подразделений и филиалов, расположенных в разных городах и районах Крыма. Ректор вуза подчеркивает, всех объединяет одно – стремление к знаниям и развитию.

Университет – это не просто осуществление образовательного процесса в стенах здания; это среда, в которой формируется модель мышления. Наш герб гласит: «Познай себя». И я желаю всем сотрудникам, преподавателям, студентам Крымского федерального университета непрестанно познавать себя, открывать новые идеи, мысли, вдохновение, и тогда вместе мы создадим тот гуманитарно-ноосферный социум, который университет поставил себе в миссию, – отмечает Андрей Фалалеев.

СПРАВКА: Таврический университет был основан в 1918 году по инициативе премьер-министра Крымского краевого правительства Соломона Крым. КФУ им. В.И. Вернадского создан на базе Таврического национального университета (ТНУ) по указу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 4 августа 2014 года.

фото: пресс-служба КФУ