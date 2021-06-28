Крымский фестиваль документального кино «КрымДок» состоится в сентябре

Крымский фестиваль документального кино «КрымДок» имеет статус открытого для участия в нем независимо от юридического статуса представителей не только России, но и зарубежных стран.

В этом году в программе фестиваля представлены фильмы из Италии, Португалии, Австрии, а также фильм совместного производства кинематографистов из восьми стран: России, Аргентины, Франции, Германии, Норвегии, Португалии, Великобритании и США. Селекционный отбор на участие в фестивале прошли 43 фильма, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

Значимый кинофорум пройдет в сентябре под патронатом Министерства культуры Республики Крым. Организатор – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» при участии Ассоциации документального кино Союза кинематографистов Российской Федерации и Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Список конкурсной программы доступен по ссылке .

СПРАВКА. Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок» является постоянно действующим культурным проектом Республики Крым, проводимым с 2018 года. Это единственный в Крыму фестиваль, в программе которого крымчане и гости Крыма могут увидеть разные по тематике и технике документальные фильмы.