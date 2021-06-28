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Крымский фестиваль документального кино «КрымДок» состоится в сентябре

Крымский фестиваль документального кино «КрымДок» состоится в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:48 28.06.2021

Крымский фестиваль документального кино «КрымДок» имеет статус открытого для участия в нем независимо от юридического статуса представителей не только России, но и зарубежных стран.

В этом году в программе фестиваля представлены фильмы из Италии, Португалии, Австрии, а также фильм совместного производства кинематографистов из восьми стран: России, Аргентины, Франции, Германии, Норвегии, Португалии, Великобритании и США. Селекционный отбор на участие в фестивале прошли 43 фильма, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

Значимый кинофорум пройдет в сентябре под патронатом Министерства культуры Республики Крым. Организатор – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» при участии Ассоциации документального кино Союза кинематографистов Российской Федерации и Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Список конкурсной программы доступен по ссылке.

СПРАВКА.   Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок» является постоянно действующим культурным проектом Республики Крым, проводимым с 2018 года. Это единственный в Крыму фестиваль, в программе которого крымчане и гости Крыма могут увидеть разные по тематике и технике документальные фильмы.

Крымский фестиваль документального кино «КрымДок» состоится в сентябре

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