Крымский гарнизонный военный суд рассматривает дело о двух погибших на учениях десантниках

Крымский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя десантирования на учениях, в ходе которых погибли два военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Органами предварительного следствия (военнослужащий) обвиняется в том, что он в один из дней июня 2019 года ненадлежаще исполнял обязанности руководителя десантирования, что привело к гибели двух военнослужащих при проведении десантирования с борта вертолета из-за отсутствия у последних авиационных спасательных жилетов, а также неготовности к работе спасательного поста, выставленного на водоем, – говорится в сообщении.

Военнослужащий обвиняется совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ – халатность. Ему грозит максимальное наказание в виде семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, речь идет об учениях, что прошли в Крыму в конце июня прошлого года. Двое военнослужащих-контрактников приземлились на воду, не смогли освободиться от парашютов и утонули.