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Крымский город Щелкино у туристов минувшим летом пользовался особым спросом
фото: pixabay.com

Крымский город Щелкино у туристов минувшим летом пользовался особым спросом

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 21:42 07.09.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.

Ейск, Голубицкая, Должанская, Кучугуры в Краснодарском крае, а также Щелкино в Крыму составили пятерку самых популярных курортов для отдыха на Азовском море по итогам летнего сезона 2020. Туристы бронировали летний отдых на Азовском побережье на период от 6,7 до 8,3  ночи и тратили на аренду жилья от 2,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Ейске, дороже — в Щелкино, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Пять курортов, пользующихся наибольшим спросом у туристов летом 2020 для отдыха на Азовском море:

  1. Ейск — 2084,4 рублей / 8,2 ночи*
  2. Голубицкая — 2636 рублей / 6,7 ночи
  3. Должанская — 2407,8 рублей / 7,1 ночи
  4. Кучугуры — 2297,3 рублей / 7,7 ночи
  5. Щелкино — 2926,8 рублей / 8,3 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Крымский город Щелкино у туристов минувшим летом пользовался особым спросом

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