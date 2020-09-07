Крымский город Щелкино у туристов минувшим летом пользовался особым спросом

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.

Ейск, Голубицкая, Должанская, Кучугуры в Краснодарском крае, а также Щелкино в Крыму составили пятерку самых популярных курортов для отдыха на Азовском море по итогам летнего сезона 2020. Туристы бронировали летний отдых на Азовском побережье на период от 6,7 до 8,3 ночи и тратили на аренду жилья от 2,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Ейске, дороже — в Щелкино, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Пять курортов, пользующихся наибольшим спросом у туристов летом 2020 для отдыха на Азовском море:

Ейск — 2084,4 рублей / 8,2 ночи* Голубицкая — 2636 рублей / 6,7 ночи Должанская — 2407,8 рублей / 7,1 ночи Кучугуры — 2297,3 рублей / 7,7 ночи Щелкино — 2926,8 рублей / 8,3 ночи * Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток