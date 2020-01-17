Крымский министр пообещал 1 марта перейти на услуги регионального оператора сотовой связи

С марта 2020 года крымчане могут перейти на качественную мобильную связь региональных операторов. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов в рамках участия в эфире программы «Линии» на радио «Крым».

Несколько дней назад два крупных мобильных оператора заявили о повышении тарифов. Для крымчан данный вопрос особенно остро стоит, так как у нас нет возможности выбора другого оператора связи. Поэтому с 1 марта 2020 года у жителей Крыма появится возможность бесплатно перейти на региональных операторов связи без смены номера. Я с удовольствием одним из первых перейду на услуги крымских операторов, ведь, если говорить о преимуществах, операторам станет проще обслуживать абонентов, и тарифы станут дешевле в родной сети. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что данный переход – это право выбора крымчан, а не обязанность. Все операторы и дальше будут предоставлять свои услуги, – отметил министр.

Сергей Зырянов сообщил, что благодаря реализации в Крыму услуги MNP, пользователи смогут сохранить свой телефонный номер после перехода на услуги крымского оператора связи совершенно бесплатно. В дальнейшем, после перехода на регионального оператора, процедура MNP будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для всей России: раз в год абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей.

Если говорить о технической части перехода, то пару дней назад было подписано соглашение с МФЦ Крыма, чтобы услуга по переходу на крымских операторов осуществлялась в многофункциональных центрах. Также переход можно будет осуществить в офисах Почты Крыма и непосредственно в офисах операторов связи. Для перевода на услуги необходимо иметь при себе паспорт, – сообщил министр.

Кроме того, министр в эфире ответил на вопрос о базовых станциях. Так, операторами и министерством ведется ежедневная работа в данном направлении. В скором времени для улучшения покрытия связи появятся новые базовые станции в Керчи, Ялте. Также хорошей связью будет обеспечена трасса «Таврида», железная дорога и участок дороги от Симферополя до Фороса.