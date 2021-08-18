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Крымский Мирный - в десятке дешёвых направлений отдыха в «бархатный» сезон
фото: pxhere.com

Крымский Мирный — в десятке дешёвых направлений отдыха в «бархатный» сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:03 18.08.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно недорого отдохнуть в «бархатный» сезон — в сентябре и октябре в России.

Карачаево-Черкесия, Карелия, Крым, Краснодарский край, Кавказские минеральные воды, а также Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону и Волгоград – самые популярные направления отдыха и путешествий в сентябре и октябре. По статистике, туристы бронируют отдых в «бархатный» сезон от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 800 рублей до 26, тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Домбае, «дороже» – в крымском посёлке Мирный, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре и октябре 2021 года.

Десять дешёвых направлений отдыха в «бархатный» сезон:

  1. Домбай – 800 ₽ / 6 ночей *
  2. Сортавала – 1100 ₽ / 3 ночи
  3. Новомихайловский – 1208 ₽ / 10 ночей
  4. Челябинск – 1300 ₽ / 1 ночь
  5. Самара — 1378 ₽ / 1 ночь
  6. Ессентуки – 1469 ₽ / 3 ночи
  7. Железноводск — 1869 ₽ / 5,5 ночи
  8. Ростов-на-Дону – 2210 ₽ / 1 ночь
  9. Волгоград – 2233 ₽ / 1,5 ночи
  10. Мирный, Крым – 2631 ₽ / 11 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Крымский Мирный - в десятке дешёвых направлений отдыха в «бархатный» сезон

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