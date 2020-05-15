Крымский мост в штатном режиме работает уже два года

По Крымскому мосту за два года работы проехало 9,5 млн машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов. Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 млн транспортных средств). За 24 месяца автовладельцы и грузоперевозчики, воспользовавшись бесплатным мостом, а не переправой, сэкономили более 35 млрд рублей.

Мы видим, что Крымский мост востребован, в двух направлениях идет непрерывное бесперебойное движение. Он не только надежно связал два берега, но и дал большой толчок для экономического развития полуострова, – цитирует Инфоцентр «Крымский мост» министра транспорта РФ Евгения Дитрих.

Благодаря бесперебойному сообщению в Крыму повысились темпы строительства, выросли объемы оптовой и розничной торговли, увеличилось количество экспортных продуктов, поставляемых с полуострова в регионы на материке.

Во второй год работы Крымского моста еще больше туристов приехало на полуостров. В 2019 году Крым посетили почти 7,5 млн отдыхающих, более половины из них прибыли по мосту. Бюджет республики от туристической отрасли получил 3,7 млрд рублей, что на 15,4 % превышает показатели предыдущего года.

На строительстве Крымского моста в пиковые месяцы трудилось более 14 тысяч инженеров и рабочих одновременно. Они работали круглосуточно в сложных погодных условиях. Перед командой мостовиков стояла непростая задача – построить мост в рекордно сжатые сроки и при этом максимально прочный и надежный. 19 километров автодорожной части возвели меньше чем за два с половиной года и сдали на 7 месяцев раньше указанного в графике срока, – рассказал заместитель генерального директора компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

В декабре 2019 года было запущено движение по железнодорожной части Крымского моста. Ее построили почти за 4 года и сдали по графику. Первым по мосту прошел поезд № 7/8 «Таврия», возродивший историческое сообщение Санкт-Петербург — Севастополь. За 4,5 месяца пассажирские составы прошли по мосту более 400 раз и перевезли свыше 200 тысяч пассажиров.

Всегда немного грустно заканчивать объект, расставаться с ним, как будто часть себя оставляешь в Керченском проливе. Когда видишь, насколько этот мост нужен, важен для жителей на двух берегах, становится теплее на душе. Значит, наша команда трудилась не зря. У нас собрался потрясающий коллектив: молодые строители трудились вместе со старшими коллегами, закаленными БАМом. Мы смогли передать свой опыт молодым, и радует, что они его уже применяют на других объектах, – рассказал генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский.

Крымский мост функционирует в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Керченском проливе. За работой четырехполосной трассы и двухпутной железной дороги следят более 200 сотрудников и 59 единиц техники.

За два года работы мост подтвердил свою надежность. Он прекрасно переносит нагрузки, в том числе в штормовых условиях, свойственных зимнему периоду. Отлично справляется со своей задачей и автоматическая система управления дорожным движением: помогает нашим специалистам следить за обстановкой на протяжении всех 19 километров, а водителям выбирать комфортный и безопасный режим управления автомобилем при различных погодных условиях. За все время интенсивность потока транспортных средств по мосту с учетом сезонности сохраняется стабильной, кроме сегодняшнего периода пандемии. Постоянный мониторинг несущих конструкций подтверждает, что Крымский мост, как и должно быть, находится в прекрасном состоянии. Гарантийный срок его службы 100 лет, – рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

СПРАВКА:

Строительство автодорожной части Крымского моста торжественно завершилось 15 мая 2018 года . Президент России поздравил команду инженеров и рабочих с успешно выполненной задачей и принял участие в открытии автодороги. Владимир Путин возглавил колонну строительной техники. 19-километровый путь в сторону Крыма глава государства проехал за рулем самосвала КАМАЗ.

автодорожной части Крымского моста торжественно . Президент России поздравил команду инженеров и рабочих с успешно выполненной задачей и принял участие в открытии автодороги. Владимир Путин возглавил колонну строительной техники. 19-километровый путь в сторону Крыма глава государства проехал за рулем самосвала КАМАЗ. 16 мая 2018 года жители Крыма и Кубани открыли движение по мосту. В 5.30 по московскому времени потоки транспорта с двух берегов (легковые авто, пассажирские автобусы) начали движение и встретились под сводом арки. За первые сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств. Трафик в 1,5 раза превысил суточный рекорд паромной переправы.

В 5.30 по московскому времени потоки транспорта с двух берегов (легковые авто, пассажирские автобусы) начали движение и встретились под сводом арки. За первые сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств. Трафик в 1,5 раза превысил суточный рекорд паромной переправы. 1 октября 2018 года ровно в полночь по московскому времени автодорожную часть Крымского моста открыли для движения грузового транспорта . На подходах к мосту со стороны Керчи и Тамани демонтировали запрещающие знаки: сняли ограничение на въезд для машин с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

ровно в полночь по московскому времени Крымского моста открыли . На подходах к мосту со стороны Керчи и Тамани демонтировали запрещающие знаки: сняли ограничение на въезд для машин с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. В числе первых с материка на полуостров проехали авторефрижераторы с молочными и мясными продуктами питания, а также фуры со стройматериалами. По встречному направлению двигались машины с продукцией винодельческих предприятий Крыма. За одну ночь мост принял более 700 грузовиков, из которых около 300 – на Тамань и почти 400 – в Керчь.

23 декабря 2019 года торжественно завершилось возведение железнодорожной части Крымского моста. Президент России Владимир Путин проехал по мосту в сторону материка на рельсовом автобусе вместе со строителями, поздравил их с успешно выполненной задачей и на привокзальной площади станции Тамань – Пассажирская в режиме телемоста дал старт движению поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.

торжественно завершилось возведение железнодорожной части Крымского моста. Президент России проехал по мосту в сторону материка на рельсовом автобусе вместе со строителями, поздравил их с успешно выполненной задачей и на привокзальной площади станции Тамань – Пассажирская в режиме телемоста дал старт движению поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. 25 декабря 2019 года поезд № 7/8 «Таврия» с 600 пассажирами первым прошел по Крымскому мосту. Он проследовал из Санкт-Петербурга в Севастополь и возродил историческое пассажирское сообщение между двумя городами. Первый рейс из города на Неве в Севастополь состоялся почти 145 лет назад.