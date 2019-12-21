«Крымский» оливье оказался немного дороже «среднероссийского»

Ранее мы сообщали о среднероссийском Индексе салата «оливье» этого года. В его основе — средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного новогоднего салата. Так, порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей. Рост есть — в 2018 году «оливье» стоил порядка 325 рублей. В этом году «тазик» традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам чуть больше, чем в тысячу рублей. А вот крымчанам – чуть дороже. Крымстат подсчитал: Индекс «оливье» на полуострове (4 порции) — 349,02 руб., это на 2,8% больше чем год назад и на 2,5% выше, чем в среднем по России.

Ценовая тенденция повторяется и в истории с ценой традиционно новогодней «селедки под шубой». Ее стоимость в Крыму в этом году – 171,17 руб., что на 2,8% меньше, чем в прошлом. В среднем по РФ «шуба» стоит дешевле – 157 рублей.

В целом же, по данным Крымстата, набор продуктов и напитков для новогоднего стола для семьи из четырех человек в Крыму в этом году составляет 6 389,83 руб. Много это или мало, отдавать предпочтение домашнему застолью или корпоративу в ресторане – решать вам самим.