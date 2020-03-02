Крымский парк львов «Тайган» откроется в начале апреля

Открытие крымского парка львов «Тайган», закрытого по решению суда из-за выявленных нарушений, планируется в начале апреля, сообщил РИА Новости учредитель и владелец сафари-парка Олег Зубков.

Очередное совещание в правительстве республики намечено ориентировочно на 13-15 марта. К этому времени уже определим дату открытия «Тайгана». Очевидно, это будет начало апреля, — рассказал Зубков.

Он подчеркнул, что сейчас идет конструктивный процесс, связанный с оформлением всей необходимой документации.

Все идет очень конструктивно и очень хорошо. Все на контроле и на удивление без осложнений достаточно быстро решается, — отметил Зубков.

В своем блоге бизнесмен также сообщил, что в минувшую пятницу в парке львов «Тайган» прошло выездное заседание рабочей группы под руководством заместителя руководителя министерства имущественных и земельных отношений РК Рефата Вахитова.

В ходе заседания были проговорены конкретные шаги по оформлению земельного участка предназначенного для развития Парка львов «Тайган», узаконивания территории автопарковки, выделения территории под буквы «ПАРК ЛЬВОВ ТАЙГАН», а также другие вопросы касающиеся исполнения выполнения пунктов протокола одобренных главой Республики Крым. Заседание прошло очень конструктивно и всё меньше остаётся нерешённых вопросов. После заседание в Парке львов «Тайган» участники совещания съездили в строящийся парк развлечений «Белая скала», который также находится в Белогорском районе, — говорится в блоге Олега Зубкова.

Рефат Вахитов пообещал, что подобные выездные совещания правительства Крыма будут проходить теперь на регулярной основе, пока не будут выполнены все пункты протокола Минэкономразвития РФ от 22.01.2020 года.

Фото: блог Олега Зубкова.