Крымский парламент продлил ежемесячные выплаты на третьего ребенка до 31 декабря 2022 года

Крымский парламент по итогам заочного голосования путем опроса депутатов принял во втором чтении поправки в республиканский Закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым».

«За» такое решение, по информации зампреда Госсовета Крыма Аллы Пономаренко, проголосовали 75 депутатов, голосов «против» и воздержавшихся нет.

Поддержанные поправки коснулись продления действия Закона на 2 года – до 31 декабря 2022 года, что позволит обеспечить ежемесячные денежные выплаты на детей многодетным семьям, в которых до этого срока будет рожден или усыновлен третий или последующий ребенок, — сообщает пресс-служба Госсовета РК.

Также продлевается срок возможности подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребенка (ранее было – не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка).