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Крымский санаторий признан лучшим в России
Фото: parkforos.ru - официальный сайт санатория "Форос"

Крымский санаторий признан лучшим в России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Отдых в Крыму 18:56 08.11.2020

Названы победители Национальной гостиничной премии 2020.

Санаторий «Foros Wellness&Park» в Ялте победил в номинации «Лучший санаторий» Национальной гостиничной премии 2020. Всего на участие в Премии было подано более 160 заявок из 56 городов России. К участию были квалифицированы 108 участников.

Национальная гостиничная премия – ежегодный конкурс, который проводится среди российских средств размещения. Это одно из значимых событий для развития индустрии гостеприимства в России. Её цель – повысить привлекательность данной сферы в РФ в целом и конкретных средств размещения в частности, — отметили в минкурортов РК.

Участники боролись за звание лучших в 30 номинациях —  загородный отель,  туристская база и туристский центр,  мини-отель,  дизайн отеля,  концепция малого отеля,  лучшая система подготовки кадров, mice отель, свадебный отель, концепция продвижения отеля. Сообщается, что победителям создается отдельная страница на официальном сайте, на которой представлен каждый номинант.

Крымский санаторий признан лучшим в России

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