Крымский санаторий признан лучшим в России

Названы победители Национальной гостиничной премии 2020.

Санаторий «Foros Wellness&Park» в Ялте победил в номинации «Лучший санаторий» Национальной гостиничной премии 2020. Всего на участие в Премии было подано более 160 заявок из 56 городов России. К участию были квалифицированы 108 участников.

Национальная гостиничная премия – ежегодный конкурс, который проводится среди российских средств размещения. Это одно из значимых событий для развития индустрии гостеприимства в России. Её цель – повысить привлекательность данной сферы в РФ в целом и конкретных средств размещения в частности, — отметили в минкурортов РК.

Участники боролись за звание лучших в 30 номинациях — загородный отель, туристская база и туристский центр, мини-отель, дизайн отеля, концепция малого отеля, лучшая система подготовки кадров, mice отель, свадебный отель, концепция продвижения отеля. Сообщается, что победителям создается отдельная страница на официальном сайте, на которой представлен каждый номинант.