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Крымский штаб по вопросу предупреждения распространения коронавирус будет работать в ином формате

Крымский штаб по вопросу предупреждения распространения коронавируса будет работать в ином формате

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:15 24.08.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил об изменении формата работы штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) после 25 августа. По его мению, ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет сохраняться и далее. Работа по информированию граждан налажена, и на данный момент проведение заседаний оперативного штаба в привычном формате не требуется.

Мы проводили штабы для информирования крымчан и гостей полуострова, особенно в пик курортного сезона. Однако видим, что ситуация уходит «в длинную». У нас на следующей неделе будет последний штаб в таком режиме. Информирование для населения будет каждую среду в текстовом формате. При этом все вопросы, которые поступают на телефоны горячих линий и на социальные сети, будут отрабатываться в таком же формате, как и сейчас, — цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов поблагодарил добросовестных предпринимателей, соблюдающих предписанные ограничительные меры, и сообщил, что практически ежедневно в указ о режиме повышенной готовности вносятся изменения, которые разрешают работу предприятиям, которые провели вакцинацию ста процентов сотрудников и предоставили доступ к видеонаблюдению.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крымский штаб по вопросу предупреждения распространения коронавируса будет работать в ином формате

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