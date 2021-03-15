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Крымский спортсмен Малик Шаваев - чемпион России по вольной борьбе
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

Крымский спортсмен Малик Шаваев — чемпион России по вольной борьбе

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:05 15.03.2021

Крымский спортсмен, мастер спорта Малик Шаваев стал чемпионом России по вольной борьбе на соревнованиях, носивших статус предолимпийских. Состоялись они с 10 по 14 марта в столице Бурятии – Улан-Удэ.

Малик Шаваев победил в весовой категории до 79 кг. В полуфинале крымчанин сломил сопротивление представителя Северной Осетии-Алании – Радика Валиева (8:6), и в решающей схватке взял верх над чемпионом России прошлого года Ахмедом Усмановым из Дагестана (6:4). Бронзовым призером чемпионата в категории до 92 кг стал мастер спорта Азамат Закуев из Симферополя. Борец уверенно дошел до полуфинала, в котором по дополнительным показателям (счет 1:1) уступил многократному чемпиону и призеру чемпионатов России, двукратному чемпиону Европы Анзору Уришеву. А вот в схватке за «бронзу» с Зелимханом Минкаиловым при том же счете (1:1) дополнительные показатели оказались уже в пользу крымчанина, — сообщает пресс-служба Министерства спорта РК.

Крымский спортсмен Малик Шаваев - чемпион России по вольной борьбе

Тренируются спортсмены под руководством Арсена Закуева, Игната Грека и Эдема Муратова.

Крымский спортсмен Малик Шаваев - чемпион России по вольной борьбе

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