Крымский спортсмен взял «бронзу» первенства России по велосипедному спорту

Крымский спортсмен выиграл бронзовую медаль первенства России по велосипедному спорту среди юниоров 17-18 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Омской, Свердловской и Тюменской областей, Республики Удмуртия и Республики Крым, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Крымчанин Илья Мельник (тренер Владимир Загородний) занял третье место в гите с места 200 метров, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.