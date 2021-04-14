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Крымский спортсмен взял "бронзу" первенства России по велосипедному спорту
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

Крымский спортсмен взял «бронзу» первенства России по велосипедному спорту

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:22 14.04.2021

Соревнования по велосипедному спорту прошли в Омске и собрали спортсменов из многих регионов.

Крымский спортсмен выиграл бронзовую медаль первенства России по велосипедному спорту среди юниоров 17-18 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Омской, Свердловской и Тюменской областей, Республики Удмуртия и Республики Крым, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Крымчанин Илья Мельник (тренер Владимир Загородний) занял третье место в гите с места 200 метров, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

 

Крымский спортсмен взял "бронзу" первенства России по велосипедному спорту

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