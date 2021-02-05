Крымский студенческий десант РСО – пример трудового добровольчества

Уже более недели в Крыму проходит Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО».

Акция направлена на проведение добровольческих мероприятий по благоустройству населенных пунктов, оказание помощи людям преклонного возраста, профориентационную работу со старшеклассниками в школах, популяризацию трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи. В период с 28 января по 4 февраля участники акции выполнили объём работ в 13 муниципальных образованиях. Студотрядовцы показали высокие трудовые результаты, выполнив работы по благоустройству памятников и памятных мест Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., благоустройству территорий парковых зон и скверов в населенных пунктах, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Например, в Раздольненском районе в пгт Новоселовское ребята провели ремонтные и уборочные работы, а также профориентационные уроки в МБОУ «Новосёловская школа имени Героя Советского Союза Д.А. Кудрявицкого».

В нашей школе несколько месяцев проводился ремонт, и мы просто физически не успевали привести помещения в порядок. А вы оказали огромную помощь. Здорово, что сейчас всё же есть такая молодежь, которая свое свободное время уделяет добровольческой деятельности и действительно полезным делам. В прошлом году к нам тоже приезжали студотрядовцы и проводили профориентационные уроки, — отмечает директор школы Виктория Боришкевич.

В г. Армянске бойцы Крымского студенческого десанта РСО особое внимание уделяют проведению уроков мужества, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., для учеников средних общеобразовательных школ города и Межрегионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Важно и необходимо чтить память героев тех страшных событий и хранить воспоминания. А самое главное, передавать знания подрастающему поколению. Сегодня, когда мы проводили уроки в школе, ребята были вовлечены в занятие и постоянно задавали вопросы. А значит все не зря, а значит, новые поколения будут помнить, — говорит Анастасия Горлова, боец отряда Крымского студенческого десанта РСО «Северные тавры».

В с. Пятихатка Красногвардейского района студотрядовцы убирали территорию памятника погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Студотрядовцы перекопали землю у памятника, была проведена побелка деревьев и мемориального комплекса, а также проведено благоустройство местной детской площадки.

Каждый день крымские студотрядовцы не словом, а делом доказывают, что жизнь современных студентов выходит далеко за рамки одних только учебных занятий и развлечений, — подчёркивают активисты.

Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО» проходит в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Крымский студенческий десант РСО объединил 120 студентов Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского и Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова.

фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»