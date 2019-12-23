Крымский студент Ахтем Закиров — чемпион России по боксу

Студент факультета физической культуры и спорта Таврической академии Крымского федерального университета Ахтем Закиров занял первое место на чемпионате России по боксу среди молодежи в возрасте от 19 до 22 лет в весовой категории до 52 кг.

На чемпионате я провел три боя. В первом бою выиграл у парня из Свердловской области, во втором – у спортсмена из Московской области. В финале победил чемпиона Европы, иркутского спортсмена Сергея Ярулина. Было небольшое волнение перед финалом, потому что обидно проиграть и стать вторым. Настраивался на бой, как на последний. Тренер помогал, говорил: «Нужно идти и доказывать, что ты — лучший, — цитирует Ахтема Закирова пресс-служба КФУ.

Теперь Ахтем должен пройти отбор на участие в Первенстве Европы, которое пройдет в сентябре 2020 года в Италии.

Будут сборы, потом пройдет ряд международных турниров, по итогам которых будет решено, кто поедет на чемпионат Европы, — добавил чемпион.

Победители чемпионата России получили в подарок автомобили КИА и денежные сертификаты на 300 000 рублей от Федерации бокса РФ.

фото: пресс-служба КФУ