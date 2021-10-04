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Крымский Театр юного зрителя открывает юбилейный сезон

Крымский Театр юного зрителя открывает юбилейный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:54 04.10.2021

8 октября в театре юного зрителя начинается показ спектаклей. Неофициально 35-й сезон уже стартовал.  В рамках федеральной программы «Большие гастроли», в Евпатории побывал петербургский театральный проект «27». Коллеги привезли спектакль «Лис Peace» в постановке Юлии Каландарешвили. Художественный руководитель ТЮЗа Андрей Пермяков отметил, что театр всегда ищет новые пути, формы и смело говорит с детьми и подростками на важные и острые темы:

Крымский зритель достойно встретил этот непростой, философский и очень важный сегодня разговор о дружбе, о взрослении, о поиске истины и о страшной, разрушительной силе войны. Проект «27» определил свою «особенность» в создании спектаклей нового поколения, но скорее, если судить по «Лису» у них получился спектакль «про» новое поколение или «для» него. Но от этого суть сильно не меняется.

Уже в пятницу на сцене театра юного зрителя спектакль «Евпаторийский десант». Спектакль сложный не только эмоционально, но и технически.

На этой неделе у нас проводилось обновление штанкетного хозяйства. В связи с этим появилась возможность сделать и профилактику светового оборудования, смонтировать новые световые приборы. За выходные планируем все подключить, внести корректировки в световые партитуры и со вторника начнем монтаж и репетиции «Десанта». Плюс, параллельно, начнём вводить новых артистов – Дарью Катаеву (Пермь) и Дмитрия Желнина (Новосибирск), — говорит Андрей Пермяков.

В свой юбилей театр подготовил для зрителей много сюрпризов. В этом сезоне запланирован выпуск 6 премьер, а также спектакль-променад и репертуарный концерт песен из кино.Среди названий: «Трактирщица» К. Гольдони, «Укрощение строптивой» У. Шекспира, «Мёртвые души» Н. Гоголя, «Кот Pro» Е. Тачанской, «Царевна-лягушка» по мотивам русской народной сказки, «Пиноккио» К. Коллоди, «Каштанка» А. Чехова и «Котлеты от жадности» Г. Остера. Новинки и продолжение добрых традиций, такие планы озвучил художественный руководитель ТЮЗа:

В ноябре, мы проведём 8 Евпаторийский твидовый ретро-круиз, осенью начнёт своё путешествие по школам города передвижная выставка театрального плаката, в январе мы отметим 80-летие высадки евпаторийского десанта и снимем к этой дате телевизионную версию нашего спектакля, весной планируем большую выставку, посвященную нашему театру, кроме этого, ближе к юбилею мы откроем мемориальную гримерку сооснователя театра Олега Пермякова и снимем документальный фильм, в октябре и марте пройдут большие творческие вечера наших артистов. Планов много, поэтому надеемся, что нам хватит сил и здоровья для осуществления задуманного. Будет интересно.

Общение со зрителем выходит на новый уровень. Познакомиться с артистами театра теперь можно поближе. В конце октября в Зелёном зале театра пройдёт творческий вечер ведущего мастера сцены Олега Погорельца под названием «В этом вся жизнь моя». А 27 марта, в Международный день театра пройдёт вечер Заслуженной артистки Республики Крым Дарины Шарпило.

Крымский Театр юного зрителя открывает юбилейный сезон Крымский Театр юного зрителя открывает юбилейный сезон Крымский Театр юного зрителя открывает юбилейный сезон

Что же касается променада – это очень популярный сегодня альтернативный формат общения со зрителем и возможность расширения жанрового диапазона. Наш актёр и режиссёр Сергей Толстых выступил с инициативой превращения наших традиционных экскурсий в мир закулисья в полноценный спектакль-променад, его премьера также состоится в марте следующего года.

По словам Андрея Пермякова, настроение перед стартом юбилейного сезона в театре — прекрасное:

Хочется работать, хочется жить в атмосфере сотворчества с нашим талантливым коллективом, изобретать, пробовать, ставить. Мы прошли «застольный» период с «Трактирщицей» и уже вышли на сцену. Это будет очень весёлый, смешной, лёгкий спектакль, перенесённый в необычные обстоятельства, что поможет нам обострить и актуализировать, поднимаемые в пьесе Карло Гольдони темы.

фото: Крымский Театр юного зрителя

Крымский Театр юного зрителя открывает юбилейный сезон

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