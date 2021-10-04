Крымский Театр юного зрителя открывает юбилейный сезон

8 октября в театре юного зрителя начинается показ спектаклей. Неофициально 35-й сезон уже стартовал. В рамках федеральной программы «Большие гастроли», в Евпатории побывал петербургский театральный проект «27». Коллеги привезли спектакль «Лис Peace» в постановке Юлии Каландарешвили. Художественный руководитель ТЮЗа Андрей Пермяков отметил, что театр всегда ищет новые пути, формы и смело говорит с детьми и подростками на важные и острые темы:

Крымский зритель достойно встретил этот непростой, философский и очень важный сегодня разговор о дружбе, о взрослении, о поиске истины и о страшной, разрушительной силе войны. Проект «27» определил свою «особенность» в создании спектаклей нового поколения, но скорее, если судить по «Лису» у них получился спектакль «про» новое поколение или «для» него. Но от этого суть сильно не меняется.

Уже в пятницу на сцене театра юного зрителя спектакль «Евпаторийский десант». Спектакль сложный не только эмоционально, но и технически.

На этой неделе у нас проводилось обновление штанкетного хозяйства. В связи с этим появилась возможность сделать и профилактику светового оборудования, смонтировать новые световые приборы. За выходные планируем все подключить, внести корректировки в световые партитуры и со вторника начнем монтаж и репетиции «Десанта». Плюс, параллельно, начнём вводить новых артистов – Дарью Катаеву (Пермь) и Дмитрия Желнина (Новосибирск), — говорит Андрей Пермяков.

В свой юбилей театр подготовил для зрителей много сюрпризов. В этом сезоне запланирован выпуск 6 премьер, а также спектакль-променад и репертуарный концерт песен из кино.Среди названий: «Трактирщица» К. Гольдони, «Укрощение строптивой» У. Шекспира, «Мёртвые души» Н. Гоголя, «Кот Pro» Е. Тачанской, «Царевна-лягушка» по мотивам русской народной сказки, «Пиноккио» К. Коллоди, «Каштанка» А. Чехова и «Котлеты от жадности» Г. Остера. Новинки и продолжение добрых традиций, такие планы озвучил художественный руководитель ТЮЗа:

В ноябре, мы проведём 8 Евпаторийский твидовый ретро-круиз, осенью начнёт своё путешествие по школам города передвижная выставка театрального плаката, в январе мы отметим 80-летие высадки евпаторийского десанта и снимем к этой дате телевизионную версию нашего спектакля, весной планируем большую выставку, посвященную нашему театру, кроме этого, ближе к юбилею мы откроем мемориальную гримерку сооснователя театра Олега Пермякова и снимем документальный фильм, в октябре и марте пройдут большие творческие вечера наших артистов. Планов много, поэтому надеемся, что нам хватит сил и здоровья для осуществления задуманного. Будет интересно.

Общение со зрителем выходит на новый уровень. Познакомиться с артистами театра теперь можно поближе. В конце октября в Зелёном зале театра пройдёт творческий вечер ведущего мастера сцены Олега Погорельца под названием «В этом вся жизнь моя». А 27 марта, в Международный день театра пройдёт вечер Заслуженной артистки Республики Крым Дарины Шарпило.

Что же касается променада – это очень популярный сегодня альтернативный формат общения со зрителем и возможность расширения жанрового диапазона. Наш актёр и режиссёр Сергей Толстых выступил с инициативой превращения наших традиционных экскурсий в мир закулисья в полноценный спектакль-променад, его премьера также состоится в марте следующего года.

По словам Андрея Пермякова, настроение перед стартом юбилейного сезона в театре — прекрасное:

Хочется работать, хочется жить в атмосфере сотворчества с нашим талантливым коллективом, изобретать, пробовать, ставить. Мы прошли «застольный» период с «Трактирщицей» и уже вышли на сцену. Это будет очень весёлый, смешной, лёгкий спектакль, перенесённый в необычные обстоятельства, что поможет нам обострить и актуализировать, поднимаемые в пьесе Карло Гольдони темы.

фото: Крымский Театр юного зрителя