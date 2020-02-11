Крымский театр юного зрителя приглашает на премьеру — спектакль «Вождь краснокожих»

Премьерный спектакль «Вождь краснокожих» по мотивам рассказа американского писателя О. Генри в постановке режиссера Сергея Толстых Крымский театр юного зрителя представит в ближайшие выходные.

В репертуаре театра уже есть спектакль по произведению этого автора, но тем, кто знаком с «Родственными душами» будет еще интереснее взглянуть на сценическую версию детского вестерна. Во-первых, это спектакль для всей семьи, соответственно, можно будет прийти со своим «чертёнком», во-вторых, это комедия с динамичным, смешным и захватывающим сюжетом, в-третьих, в этом сезоне Крымский ТЮЗ стал выпускать программки с вырезными фигурками персонажей. Теперь, придя домой, зрители смогут попробовать себя в качестве режиссера или художника, и в домашних условиях «поставить» спектакль.

Можно сказать, что сегодня «вождь краснокожих» — это типичный гиперактивный школьник, страдающий от недостатка родительского внимания. Наверняка, когда О.Генри писал этот рассказ, он и не думал, что прозвище станет нарицательным, и такие неугомонные ребята заполонят улицы и скверы, и не только Америки. Выход для взрослых один — дать ребенку наиграться, играя с ним. Только функцию заботливых нянек в спектакле Крымского ТЮЗа выполняют совсем не родители. Разбойник должен быть кровожадным, но в случае с Сэмом Г. и Биллом Д. всё как раз наоборот. Послушные и безвольные, похитители со счастливыми гримасами играют в подвижные игры или в индейцев, а Джонни, получается, совсем и не жертва, а счастливый ребенок пубертатного возраста, доказывающий, что все взрослые когда-то были детьми, — отмечают в пресс-службе театра.

Что касается сценографического решения, можно смело сказать, что постановщикам удалось воссоздать атмосферу американского городка начала XX века. Перед зрителями оживёт немое кино, и все персонажи сойдут с экрана на сцену.

Разрабатывая образ спектакля, мы с художником-постановщиком Димитрием Николаевым размышляли над тем, с чем больше всего ассоциируется Америка того времени, – говорит режиссер Сергей Толстых. – В голове сами собой возникли мелодии тапёра из салуна на американском Диком Западе, стал ощутимым запах плёнки и фотоснимков цвета выжженной сепии. Вспомнились кадры из немого кино и самых первых вестернов. Тогда родился сценографический мир «Вождя краснокожих» и представление о том, как он сольется со стихией музыки и видеодекорациями.

По словам постановщиков, костюмы героев выполнены по лекалам и выкройкам того времени из материалов соответствующих эпохе, а декорация представляет собой старую черно-белую фотографию, которою разделили на несколько планов, чтобы создать эффект книги с объемными иллюстрациями.

Премьерные показы спектакля «Вождь краснокожих» состоятся 15 февраля и 1 марта. Начало в 16.00. Адрес: Евпатория, ул. Бартенева, 1-5.