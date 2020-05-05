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Крымский ТЮЗ анонсирует мероприятия ко Дню Победы. Все пройдут онлайн

Крымский ТЮЗ анонсирует мероприятия ко Дню Победы. Все пройдут онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:53 05.05.2020

В Крымском ТЮЗе отмечают: в годы Великой Отечественной войны советский народ боролся не только за освобождение Родины от фашистских захватчиков, но и за сохранение духовного наследия страны. Создавались передвижные фронтовые театры и концертные бригады, актеры и музыканты которых выступали перед ранеными солдатами в госпиталях, ездили со спектаклями на фронт и в прифронтовые зоны. Вместе с Красной армией артисты прошли всю войну.

В мирное время Крымский государственный театр юного зрителя чтит память отважных героев, погибших, защищая родную землю в годы Великой Отечественной войны, и согревает сердца ветеранов, тех, кто пережил эту страшную войну, а также детей, внуков и правнуков победителей онлайн-выступлениями, приуроченными к празднованию 75-летия со дня Великой Победы. Простые, бесхитростные строки из песен, полные любви к жизни и родине, напомнят о великом подвиге советского народа, — подчёркивают в пресс-службе ТЮЗа.

Мероприятия ко Дню Победы Крымского ТЮЗ:

  • 8 мая в 19.00 Крымский государственный театр юного зрителя проведёт онлайн-концерт на странице художественного руководителя театра Андрея Пермякова в Инстаграм (@andrewpermyakov).
  • 9 мая в 19.00 на YouTube-канале театра состоится презентация документального фильма, в котором собраны воспоминания гвардии-полковника, ветерана ВОВ, евпаторийца Александра Сергеевича Касаткина. Ссылка на канал: https://www.youtube.com/channel/UClYLpy7zmiv1nR4H4SmuEDQ.
  • 10 мая в 19.00 артист театра Олег Погорелец исполнит песни военных лет в прямом эфире Инстаграм (@olegpogorelec4).

Крымский ТЮЗ анонсирует мероприятия ко Дню Победы. Все пройдут онлайн Крымский ТЮЗ анонсирует мероприятия ко Дню Победы. Все пройдут онлайн Крымский ТЮЗ анонсирует мероприятия ко Дню Победы. Все пройдут онлайн

Театр также проводит акцию «Звезда Победы», к ней может присоединиться каждый желающий. Условия просты: своими руками изготовить красную звезду, написать на ней добрые и искренние пожелания ветеранам, труженикам тыла и детям войны, и приклеить эту звезду на окошко.

Помимо мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в мае евпаторийский театр продолжить радовать своих зрителей проектом «Сказки на ночь» и встречами в прямом эфире.

  • 5 и 6 мая в 21.00 Андрей Пермяков откроет слушателями сказочный мир «Приключений Синдбада-морехода.
  • 7 мая в 19.00 состоится встреча под названием «Будем здоровы»: артисты ТЮЗа Валерий Корчанов и Жанна Величко поговорят о театре, выразительно и конструктивно.
  • 12 , 14, 16 и 17 мая в 21.00 Ольга Майорова, Сергей Новиков, Дарина Шарпило на своих страницах в Инстаграм прочитают сказки: «Иван-Царевич и серый волк», сказки братьев Гримм и русские народные сказки.

 

Следите за афишей театра здесь и в официальных Интернет-сообществах.

Крымский ТЮЗ анонсирует мероприятия ко Дню Победы. Все пройдут онлайн

фото из архива театра

Крымский ТЮЗ анонсирует мероприятия ко Дню Победы. Все пройдут онлайн

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