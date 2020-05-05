Крымский ТЮЗ анонсирует мероприятия ко Дню Победы. Все пройдут онлайн

В Крымском ТЮЗе отмечают: в годы Великой Отечественной войны советский народ боролся не только за освобождение Родины от фашистских захватчиков, но и за сохранение духовного наследия страны. Создавались передвижные фронтовые театры и концертные бригады, актеры и музыканты которых выступали перед ранеными солдатами в госпиталях, ездили со спектаклями на фронт и в прифронтовые зоны. Вместе с Красной армией артисты прошли всю войну.

В мирное время Крымский государственный театр юного зрителя чтит память отважных героев, погибших, защищая родную землю в годы Великой Отечественной войны, и согревает сердца ветеранов, тех, кто пережил эту страшную войну, а также детей, внуков и правнуков победителей онлайн-выступлениями, приуроченными к празднованию 75-летия со дня Великой Победы. Простые, бесхитростные строки из песен, полные любви к жизни и родине, напомнят о великом подвиге советского народа, — подчёркивают в пресс-службе ТЮЗа.

Мероприятия ко Дню Победы Крымского ТЮЗ:

8 мая в 19.00 Крымский государственный театр юного зрителя проведёт онлайн-концерт на странице художественного руководителя театра Андрея Пермякова в Инстаграм ( @andrewpermyakov ).

Крымский государственный театр юного зрителя проведёт онлайн-концерт на странице художественного руководителя театра Андрея Пермякова в Инстаграм ( ). 9 мая в 19.00 на YouTube-канале театра состоится презентация документального фильма, в котором собраны воспоминания гвардии-полковника, ветерана ВОВ, евпаторийца Александра Сергеевича Касаткина. Ссылка на канал: https://www.youtube.com/channel/UClYLpy7zmiv1nR4H4SmuEDQ.

на YouTube-канале театра состоится презентация документального фильма, в котором собраны воспоминания гвардии-полковника, ветерана ВОВ, евпаторийца Александра Сергеевича Касаткина. Ссылка на канал: 10 мая в 19.00 артист театра Олег Погорелец исполнит песни военных лет в прямом эфире Инстаграм ( @olegpogorelec4) .

Театр также проводит акцию «Звезда Победы» , к ней может присоединиться каждый желающий. Условия просты: своими руками изготовить красную звезду, написать на ней добрые и искренние пожелания ветеранам, труженикам тыла и детям войны, и приклеить эту звезду на окошко.

Помимо мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в мае евпаторийский театр продолжить радовать своих зрителей проектом «Сказки на ночь» и встречами в прямом эфире.

5 и 6 мая в 21.00 Андрей Пермяков откроет слушателями сказочный мир «Приключений Синдбада-морехода.

откроет слушателями сказочный мир «Приключений Синдбада-морехода. 7 мая в 19.00 состоится встреча под названием «Будем здоровы»: артисты ТЮЗа Валерий Корчанов и Жанна Величко поговорят о театре, выразительно и конструктивно.

состоится встреча под названием «Будем здоровы»: артисты ТЮЗа и Жанна Величко поговорят о театре, выразительно и конструктивно. 12 , 14, 16 и 17 мая в 21.00 Ольга Майорова , Сергей Новиков , Дарина Шарпило на своих страницах в Инстаграм прочитают сказки: «Иван-Царевич и серый волк», сказки братьев Гримм и русские народные сказки.

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фото из архива театра