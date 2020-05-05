Крымский ТЮЗ анонсирует мероприятия ко Дню Победы. Все пройдут онлайн

В Крымском ТЮЗе отмечают: в годы Великой Отечественной войны советский народ боролся не только за освобождение Родины от фашистских захватчиков, но и за сохранение духовного наследия страны. Создавались передвижные фронтовые театры и концертные бригады, актеры и музыканты которых выступали перед ранеными солдатами в госпиталях, ездили со спектаклями на фронт и в прифронтовые зоны. Вместе с Красной армией артисты прошли всю войну.
В мирное время Крымский государственный театр юного зрителя чтит память отважных героев, погибших, защищая родную землю в годы Великой Отечественной войны, и согревает сердца ветеранов, тех, кто пережил эту страшную войну, а также детей, внуков и правнуков победителей онлайн-выступлениями, приуроченными к празднованию 75-летия со дня Великой Победы. Простые, бесхитростные строки из песен, полные любви к жизни и родине, напомнят о великом подвиге советского народа, — подчёркивают в пресс-службе ТЮЗа.
Мероприятия ко Дню Победы Крымского ТЮЗ:
8 мая в 19.00 Крымский государственный театр юного зрителя проведёт онлайн-концерт на странице художественного руководителя театра Андрея Пермякова в Инстаграм (@andrewpermyakov).
10 мая в 19.00 артист театра Олег Погорелец исполнит песни военных лет в прямом эфире Инстаграм (@olegpogorelec4).
Театр также проводит акцию «Звезда Победы», к ней может присоединиться каждый желающий. Условия просты: своими руками изготовить красную звезду, написать на ней добрые и искренние пожелания ветеранам, труженикам тыла и детям войны, и приклеить эту звезду на окошко.
Помимо мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в мае евпаторийский театр продолжить радовать своих зрителей проектом «Сказки на ночь» и встречами в прямом эфире.
5 и 6 мая в 21.00Андрей Пермяков откроет слушателями сказочный мир «Приключений Синдбада-морехода.
7 мая в 19.00 состоится встреча под названием «Будем здоровы»: артисты ТЮЗа Валерий Корчанов и Жанна Величко поговорят о театре, выразительно и конструктивно.