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Крымский ТЮЗ открыл 34 театральный сезон. В новом формате

Крымский ТЮЗ открыл 34 театральный сезон. В новом формате     

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 19:57 08.08.2020

7 августа Крымский государственный театр юного зрителя открыл 34 театральный сезон. Со зрителями актёры встретились в новом формате — на свежем воздухе в «Театральном дворике».

Театральный сезон открыли лучшим спектаклем для семейного просмотра  —  «Поющий поросенок»  по сказке Сергея Козлова. Это красивая сказка о необычайных приключениях  Поросёнка, который поёт песни из репертуара «Биттлз» и умеет играть на балалайке. С первых минут спектакля зрители попадают в 70-е годы прошлого века. Звучат знакомые мелодии советского периода, заставляющие ностальгировать людей старшего возраста. А смешной Поросенок в розовом фраке, совсем не страшный Волк и виртуозный Заяц  веселят и радуют детей.

Крымский ТЮЗ открыл 34 театральный сезон. В новом формате Крымский ТЮЗ открыл 34 театральный сезон. В новом формате Крымский ТЮЗ открыл 34 театральный сезон. В новом формате

фото: пресс-служба ГАУК РК «КГ ТЮЗ»

Крымский ТЮЗ открыл 34 театральный сезон. В новом формате     

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