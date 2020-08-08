Крымский ТЮЗ открыл 34 театральный сезон. В новом формате     

7 августа Крымский государственный театр юного зрителя открыл 34 театральный сезон. Со зрителями актёры встретились в новом формате — на свежем воздухе в «Театральном дворике».

Театральный сезон открыли лучшим спектаклем для семейного просмотра — «Поющий поросенок» по сказке Сергея Козлова. Это красивая сказка о необычайных приключениях Поросёнка, который поёт песни из репертуара «Биттлз» и умеет играть на балалайке. С первых минут спектакля зрители попадают в 70-е годы прошлого века. Звучат знакомые мелодии советского периода, заставляющие ностальгировать людей старшего возраста. А смешной Поросенок в розовом фраке, совсем не страшный Волк и виртуозный Заяц веселят и радуют детей.